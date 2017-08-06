Kupaların kupası Atiker Konyaspor'un

Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve ATV'den naklen yayınlanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 11. Turkcell Süper Kupayı müzesine götüren takım oldu.



Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Abdou Razack Traoré (33') ve Skubic (90+1 pen) kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Cenk Tosun (77') attı.

Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi maça sıkı bir giriş yaptı ve sürekli faule başvurarak Beşiktaş'ın akıcı oyununu engelledi. Siyah-beyazlılar istediği futbolu sergileyemezken ilk yarım saatte Cenk Tosun ve Quaresma ile yakaladığı 2 net pozisyondan faydalanamadı.

4 BEŞİKTAŞLI İZLEDİ TRAORE ATTI

Atiker Konyaspor 33. dakikada Abdou Razack Traoré'nin golüyle 1-0 öne geçti. Moryke Fofana'nın Beşiktaş defansının arkasına attığı pasta topla

buluşan Traore klas bir vuruşla top filelere gönderdi. İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıda gol için tüm riskleri göze aldı. Yeni transfer Negredo ve Caner'i oyuna girmesiyle beraberlik için yüklenen siyah-beyazlılar aradığı golü 77. dakikada Cenk Tosun'la buldu.

CENK TOSUN AFFETMEDİ

Caner Erkin'in kullandığı taç atışında Konyaspor savunması bir anda duraksadı. Herkesin seyrettiği topu önünde bulan Cenk Tosun döndü vurdu ve skora beraberliği getiren golü attı.

PEPE'DEN BÜYÜK HATA

Atiker Konyaspor 90. dakikada penaltı kazandı. Konyasporlu Jonsson, Pepe'den sıyrılırken Pepe'nin yaptığı müdahaleyle yerde kaldı hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Skubic topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek Atiker Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor kupayı kazanan taraf oldu.



Geçen sezon Süper Kupa'yı Galatasaray'a kaptıran son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş böylece çıktıı 5'inci Süper Kupa finalinde 4'üncü kez sahadan eli boş ayrıldı.

'Kupaların kupasında' ilk kez boy gösteren Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Atiker Konyaspor ise tarihi bir zafere imza atarak Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Babel'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza yayından şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan Fofana'nın sağ tarafa ortasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Traore'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada Tolgay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahasına girer girmez çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top üstten kornere çıktı.

54. dakikada Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Caner'in kullandığı taç atışında top Quaresma'dan sekerek ceza sahasının içinde Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın parmaklarının ucuna çarparak ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Bu dakikada Bourabia, Pepe tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

90+2. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasına kale sahası içerisinde Negredo'nun kafa vuruşu kaleci Serkan'dan sekti. Seken top yeniden Negredo'ya çarptı ve Serkan çizgi üzerinde topu ayaklarıyla kontrol etti.