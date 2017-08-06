''Güzel bir maç olacak''
Samsun'da yarın oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin ile Atiker Konyasporlu Ali Çamdalı basın toplantısı düzenledi. İki oyuncu da iddialı açıklamalar yaptı.
UMARIM BİZE NASİP OLUR
Konyasporlu Ali Çamdalı da motivasyon açısından kupayı almanın çok önemli olduğunun altını çizerek "Böyle bir moralle sezona start vermek iki takım için de çok önemli. Zorlu bir takıma karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Umarım bu kupa bize nasip olur. Her şeyimizi vererek sonuca ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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