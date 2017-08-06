 ''Güzel bir maç olacak'' – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    ''Güzel bir maç olacak''

    ''Güzel bir maç olacak''

    Samsun'da yarın oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaşlı futbolcu ile Atiker Konyasporlu basın toplantısı düzenledi. İki oyuncu da iddialı açıklamalar yaptı.

    Kaptanlardan , geçen sezon penaltılarda kaybettikleri kupayı bu yıl almak istediklerini belirterek "Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Kupayı almak lige iyi başlamak adına da çok önemli. Telafisi olmayan bir maça çıkacağız bu nedenle sahada kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

    UMARIM BİZE NASİP OLUR
    Konyasporlu da motivasyon açısından kupayı almanın çok önemli olduğunun altını çizerek "Böyle bir moralle sezona start vermek iki takım için de çok önemli. Zorlu bir takıma karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Umarım bu kupa bize nasip olur. Her şeyimizi vererek sonuca ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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