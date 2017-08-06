Futbol kazansın

İki takımın hocası da iyi oyun vadedip ortak temennide bulundu. Şenol Güneş “Sezona Süper Kupa’yı kazanarak başlamak önemli. Keyifli bir futbol olmasını diliyorum. Geçmişteki başarılara takılı kalamayız. Gelecekteki başarılar için çalışıyoruz” derken; Reşit Akçay da “İyi futbol gayretimiz olacak” ifadesini kullandı.

Süper Kupa finali önceki iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlar bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Konya'nın hocası Mustafa Reşit Akçay zorlu sınav için ortak vaatte bulunup sahaya güzel bir futbol yansıtmak istediklerini söylediler. İki teknik adam karşılıklı olarak birbirine başarılar dilerken, Güneş, "Yeni sezon başlıyor. Herkese hayırlı olsun. Sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak istiyoruz. Keyifli bir futbol olmasını diliyorum. Geçmişteki başarılara takılı kalamayız. Gelecekteki başarılar için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



LUCESCU'YA BAŞARILAR

Usta çalıştırcı, kafasındaki maç 11'ini henüz şekillendirmediğini sözlerine ekledi ve "Aramızda olmayanlar var. Sakatlananlar var. Quaresma geç katıldı; Negredo da daha yeni geldi" dedi. Siyah-beyazlı hoca, son olarak Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu'ya başarılar diledi. "Milli Takım'da Türk hoca olsa daha iyi olurdu. Lucescu'nun da başarılı olmasını istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



'MİRASI GELİŞTİRİYORUZ'

Reşit Akçay da Konyaspor'un son dönemde önemli bir şükseliş yakaladığını kaydedip "Finalde iyi futbol gayretimiz olacak. Aykut hocanın mirasını geliştirmeye çalışıyoruz. Kupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağız. Buna yakışır şekilde mücadele etmek amacındayız" şeklinde konuştu. Tecrübeli hoca ayrıca yeni sezonda da çok çalışacaklarını ekleyerek "Bir şeyleri çok iyi yapmak çok şeyleri az yapmaktan iyidir" dedi.