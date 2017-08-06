Futbol kazansın
İki takımın hocası da iyi oyun vadedip ortak temennide bulundu. Şenol Güneş “Sezona Süper Kupa’yı kazanarak başlamak önemli. Keyifli bir futbol olmasını diliyorum. Geçmişteki başarılara takılı kalamayız. Gelecekteki başarılar için çalışıyoruz” derken; Reşit Akçay da “İyi futbol gayretimiz olacak” ifadesini kullandı.
LUCESCU'YA BAŞARILAR
Usta çalıştırcı, kafasındaki maç 11'ini henüz şekillendirmediğini sözlerine ekledi ve "Aramızda olmayanlar var. Sakatlananlar var. Quaresma geç katıldı; Negredo da daha yeni geldi" dedi. Siyah-beyazlı hoca, son olarak Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu'ya başarılar diledi. "Milli Takım'da Türk hoca olsa daha iyi olurdu. Lucescu'nun da başarılı olmasını istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
'MİRASI GELİŞTİRİYORUZ'
Reşit Akçay da Konyaspor'un son dönemde önemli bir şükseliş yakaladığını kaydedip "Finalde iyi futbol gayretimiz olacak. Aykut hocanın mirasını geliştirmeye çalışıyoruz. Kupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağız. Buna yakışır şekilde mücadele etmek amacındayız" şeklinde konuştu. Tecrübeli hoca ayrıca yeni sezonda da çok çalışacaklarını ekleyerek "Bir şeyleri çok iyi yapmak çok şeyleri az yapmaktan iyidir" dedi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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