Fikret Orman'dan Talisca açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.

Başkan Orman, yaptığı açıklamada, Benfica'nın Talisca ile sözleşme uzatmak için oyuncuyu sıkıştırdığını belirterek, "Burası bir huzur ailesi. Beşiktaş ile beraber oyuncular değer kazanıyor, kıymetlerini artırıyor. Talisca da büyük çıkış yakaladı. Bu sezon sonu 1 yıllık sözleşmesi kalıyor. Herhalde oyuncuyu sıkıştırıp sözleşmesini uzatmasını istiyorlar ama biz Talisca'da ısrarlıyız. Seneye inşallah bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesine de değinerek, "FIFA'dan lisansını alırız biter." dedi.