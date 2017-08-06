Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.
Başkan Orman, yaptığı açıklamada, Benfica'nın Talisca ile sözleşme uzatmak için oyuncuyu sıkıştırdığını belirterek, "Burası bir huzur ailesi. Beşiktaş ile beraber oyuncular değer kazanıyor, kıymetlerini artırıyor. Talisca da büyük çıkış yakaladı. Bu sezon sonu 1 yıllık sözleşmesi kalıyor. Herhalde oyuncuyu sıkıştırıp sözleşmesini uzatmasını istiyorlar ama biz Talisca'da ısrarlıyız. Seneye inşallah bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.
Fikret Orman, Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesine de değinerek, "FIFA'dan lisansını alırız biter." dedi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:58
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"Kalbimin istediği yerdeyim"
Toplam 13
Yorum
HAKAN SAĞ AÇIK SOLAÇIK VE SOLBEK BU İŞ TAMAM.İLERİ HATTIN ZAYIF OLUNCA POZİSYONADA ZOR GİRİYORSUN.BİRAZ ACELE EDİN.
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Melo gibi tarihe geçmek istiyorum
Toplam 7
Yorum
ferdiyayenando ÖSASDFGHJKL FC. YİDE ANLATTILAR MI :))))))))))))))))))))))))))))))))))))) O DAHA COK TANINIYO GS DEN
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"Kalbimin istediği yerdeyim"
Toplam 13
Yorum
fernanNDiaye ARTIK ÖSRTYUIGHJKL FC. YENERSİNİZ BU TAKIMLA :)))))))))))))))))))))))))))))
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