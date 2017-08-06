Başkan Orman, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'da bulunan Jeremain Lens'in transfer edildiğini gece yarısı resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklamıştı.