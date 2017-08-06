Fikret Orman'dan Lens paylaşımı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Jeremain Lens için kişisel Instagram hesabından "hoş geldin" mesajı yayımladı.
Başkan Orman, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'da bulunan Jeremain Lens'in transfer edildiğini gece yarısı resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklamıştı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:02
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Feghouli için saatleri sayıyor
Toplam 2
Yorum
gs ya sende bir aydir geliyon
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Antalya onu istiyor
Toplam 1
Yorum
fenerbahcem yapilacak 4 trasferde eger ortasaha aliniyorsa 8 veya hicumcu ortasaha 1 de santrofor ile 1 de kanat varsa salih kiraya verilsin stopere to
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Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı
Toplam 21
Yorum
Xxx Bir gs lı olarak fb mi beşiktaşmı deseler arkama bakmadan fb ye giderim..Fb den 4 üzeri isteyip bjk a 2 ye imza atmak örnek chedjoe
Fikret Orman'dan Lens paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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