 Fikret Orman'dan Lens paylaşımı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    'dan paylaşımı

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan <a href="/index/lens?id=3086ad58-5bff-4bd1-ae49-4d5968aeed4f" class="" rel="tag">Lens</a> paylaşımı

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , siyah-beyazlı takımın yeni transferi Jeremain için kişisel Instagram hesabından "hoş geldin" mesajı yayımladı.

    Başkan Orman, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize Jeremain." ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'da bulunan Jeremain 'in transfer edildiğini gece yarısı resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklamıştı.

    Çok istedi bizi, bizde onu. Hoşgeldin ailemize jeremain.

    @forman1903'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:02
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