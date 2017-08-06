Samsun'da, Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından taraftarlar taşkınlık yaptı.

Hakem Fırat Aydınus'un maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Siyah-beyazlı taraftarlardan da sahaya girenler olması üzerine iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

Her iki takımın taraftarının bulunduğu tribünlerden sahadakilerin üzerine yabanca cisim atıldı. Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünlerde koltuklar ve demir korkuluklar kırıldı.

Polis ile özel güvenlik görevlilerinin çabasıyla sahadaki taraftarlar dışarıya çıkarıldı. Kupa töreni öncesinde de Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünler tamamen boşaltıldı.

Olayların yatıştırılmasının ardından Atiker Konyaspor'a kupası verildi.







ERMAN TOROĞLU: HEYSEL FACİASI GİBİ OLURDU

Maç sonunda yaşanan olayları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. Facianın eşiğinden dönüldüğünü belirten Toroğlu: "Sahada özel güvenliğe; polislere vuran seyirciler vardı. Bu vuranların elde bıçak taşıyanların görüntülerine baktığınız zaman tek tek kimliklerini tespit edebilirsiniz. Kurum olarak biz de yardımcı oluruz bunların yakalanıp ömür boyu stada sokulmaması lazım. O sahada olanların devam ettiği sırada ya Beşiktaş tarafından bir 20 kişi sıcak temasa girseydi ne olacaktı? Onlar da tazyikliydi zaten. Sonra 300 kişiye 300 kişi kapışır, 50 kişinin ölüsünü kaldırırdınız buradan. Heysel faciası gibi facia olurdu. Çok ucuz atlatıldı. Direkten döndük. Türkiye Kupası'ndaki Eskişehir - Konya finalinde kafasını gösterdi, burada devam etti. Konya'nın bazı seyircileri sahaya girdikten sonra ellerindeki bıçakları, taşları Beşiktaş seyircisine göstererek onları sahaya çekmeye çalıştı. Böyle rezillik olur mu?" diye konuştu.



HEYSEL FACİASI NEDİR?

29 Mayıs 1985 'te İtalyan devi Juventus FC ve İngiliz ekibi Liverpool FC arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali öncesi, Brüksel'in Heysel Stadyumu'nda yaşanan şiddet olayları tarihe 'Heysel faciası' olarak geçti. İngiliz holiganların taciziyle başlayan olaylarda çoğu Juventus taraftarı 39 kişi öldü, 600 kişi de yaralandı.