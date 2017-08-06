Domagoj Vida sürprizi

Pepe'nin gelmesiyle güçlenen, ancak Marcelo'nun gönderilmesiyle yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi; Gary Medel transferinde pürüz çıkması durumunda Domagoj Vida'yı bitirecek.

Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde ön elemede havlu atması ve bu sezon kemer sıkmaya karar vermesiyle siyah-beyazlılar bir kez daha düğmeye bastı. Vida, Dinamo Kiev formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyse de, Beşiktaş'a gelmesi durumunda Devler Ligi'nde grup maçlarında oynamasında bir sakınca bulunmuyor.