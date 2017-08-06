 Domagoj Vida sürprizi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    sürprizi

    Domagoj Vida sürprizi

    Pepe'nin gelmesiyle güçlenen, ancak Marcelo'nun gönderilmesiyle yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi; Gary Medel transferinde pürüz çıkması durumunda 'yı bitirecek.

    Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde ön elemede havlu atması ve bu sezon kemer sıkmaya karar vermesiyle siyah-beyazlılar bir kez daha düğmeye bastı. Vida, Dinamo Kiev formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyse de, Beşiktaş'a gelmesi durumunda Devler Ligi'nde grup maçlarında oynamasında bir sakınca bulunmuyor.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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