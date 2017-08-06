 Coşkulu karşılama – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Coşkulu karşılama

    Coşkulu karşılama

    ’ı Samsun’da kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Başkan, teknik heyet ve futbolculara çiçek veren siyah-beyazlılar, ‘Şampiyon’ tezahüratlarıyla ortalığı inletti.

    Maç için dün öğlen saatlerinde Samsun'a gelen Beşiktaş kafilesini kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Fikret Orman ve Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, yeni transfer Negredo'ya da sevgi gösterisinde bulundu. 'Şampiyon ' tezahüratları yankılandı. Kafilede lisansı yetişmeyen Talisca'nın yanı sıra Franco, Milosevic ve sakat oyuncular yer almadı.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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