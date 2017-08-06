 Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı

    Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı

    Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasından oynanacak Süper Kupa Finali'ni izlemek için Samsun'a gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan araçlarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda özel yapım bıçak, pala ve sopa ele geçirildi.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa Finali için şehir genelinde güvenlik önlemleri aldı. Maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçlarda arama yapıldı. Aramalarda Beşiktaş logosunu taşıyan özel yapım bıçak, çok sayıda döner bıçağı, pala, içine çelik malzeme yerleştirilmiş sopalar, maket bıçağı gibi çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi. Taraftarlar, üst arama dedektöründen geçirildikten sonra bilet kontrollerinin ardından stadyuma alınmaya başladı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:10
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