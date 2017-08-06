Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Jeremain Lens'in kiralanması konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'te bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:06
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Valbuena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Toplam 4
Yorum
09 efe 1907 inşallah bu sene bize çok faydlı olacak
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Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri
Toplam 25
Yorum
bjk advers Bunu niye aldınız bu lafları etsin diye mi ? Tavsiyelerini isteklerini kendisine saklayıp işine baksın !
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Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri
Toplam 25
Yorum
selcuk defoll git bunların para aşkı icin arda hedef adam oldu sinsilik yaptılar sneyderide yiyen bu selcuk gs da istemiyoruz yönetimde tutsa taraftar yollar
Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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