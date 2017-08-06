 Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Lens'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, 'in kiralanması konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'te bulunan Hollandalı futbolcu için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:06
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