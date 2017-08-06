 Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı

    Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı

    Beşiktaş, Hollandalı futbolcu 'in transfer edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı "Come to Beşiktaş" videosu ile açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan ve Alvaro Negredo'nun transferinde kullanılan "Come to Beşiktaş" videosuyla Lens'in kadroya dahil edildiğini duyurdu.

    Lens'i arayan ise geçtiğimiz günlerde takıma katılan Alvaro Negredo oldu. #LensinRüyası başlıklı videoda siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarının yer aldığı görüntüler kullanılırken, bu transferde Devler Ligi'nin etkili olduğu vurgulandı.

    Beşiktaş'ın yeni transferi Alvardo Negredo, 'i arayarak "Come to Beşiktaş" dedi. Hollandalı yıldız da "Beşiktaş'a geliyorum" diye cevapladı.

    Beşiktaş'ın Lens'in transferini duyurduğu paylaşım 10 dakikada 30 bin defa Retweet edildi. Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, bugün saat 18.00'de İstanbul'a gelecek

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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