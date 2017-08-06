Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan ve Alvaro Negredo'nun transferinde kullanılan "Come to Beşiktaş" videosuyla Lens'in kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Lens'i arayan ise geçtiğimiz günlerde takıma katılan Alvaro Negredo oldu. #LensinRüyası başlıklı videoda siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarının yer aldığı görüntüler kullanılırken, bu transferde Devler Ligi'nin etkili olduğu vurgulandı.



Beşiktaş'ın yeni transferi Alvardo Negredo, Jeremain Lens'i arayarak "Come to Beşiktaş" dedi. Hollandalı yıldız da "Beşiktaş'a geliyorum" diye cevapladı.



Beşiktaş'ın Lens'in transferini duyurduğu paylaşım 10 dakikada 30 bin defa Retweet edildi. Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, bugün saat 18.00'de İstanbul'a gelecek