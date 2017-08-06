Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in transfer edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı "Come to Beşiktaş" videosu ile açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan ve Alvaro Negredo'nun transferinde kullanılan "Come to Beşiktaş" videosuyla Lens'in kadroya dahil edildiğini duyurdu.
Lens'i arayan ise geçtiğimiz günlerde takıma katılan Alvaro Negredo oldu. #LensinRüyası başlıklı videoda siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarının yer aldığı görüntüler kullanılırken, bu transferde Devler Ligi'nin etkili olduğu vurgulandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alvardo Negredo, Jeremain Lens'i arayarak "Come to Beşiktaş" dedi. Hollandalı yıldız da "Beşiktaş'a geliyorum" diye cevapladı.
Beşiktaş'ın Lens'in transferini duyurduğu paylaşım 10 dakikada 30 bin defa Retweet edildi. Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, bugün saat 18.00'de İstanbul'a gelecek
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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Altına yatırım!
Toplam 1
Yorum
UMUT MADEM NDİAYE DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORSUN VE BÜYÜK BİR TAKIMA GİDECEK DİYORSUN.SATIN ALMA OPSİYONUNA NEDEN SADECE 18 MİL DOLAR EKLEDİN?
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Nasri’ye veto!
Toplam 1
Yorum
umut nasri kimki 6,5 mil dolar verilsin.Sanijderin çeyreği olamaz. sen Snaijderin değerini sezon başladığında daha iyi anlayacaksın Dursun Tudor
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 1
Yorum
aslan ceoluğu seçer bence
Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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