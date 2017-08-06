Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Turkcell Süper Kupa finali
Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası galibi Konyaspor, saat 20.45’te Turkcell Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. 5. finaline çıkacak olan Beşiktaş 2’nci, Konya ise ilk kupasının peşinde.
Turkcell'in sponsorluğunda, 11. kez düzenlenen Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa galibi Atiker Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. İlk kez Samsun'da yapılacak olan organizasyonda takımlar ilk kez birbirlerine rakip olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele ATV'den HD kalitesinde yayınlanacak. Geçen sezon G.Saray'a kaptırdığı kupayı bu defa müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta 3 oyuncunun (Atınç, Töre, Gönül) sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca Talisca da forma giyemeyecek. Yeni transfer Pepe'nin ise 11'de olması bekleniyor. Konyaspor'da ise sakat ve cezalı yok.
SAAT: 20.45
STAT: SAMSUN
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: ATV
Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Medhi, Ömer Ali, Fofana, Traore, Milosevic.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:44
Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Turkcell Süper Kupa finali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.