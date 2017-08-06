Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Turkcell Süper Kupa finali

Turkcell'in sponsorluğunda, 11. kez düzenlenen Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa galibi Atiker Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. İlk kez Samsun'da yapılacak olan organizasyonda takımlar ilk kez birbirlerine rakip olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele ATV'den HD kalitesinde yayınlanacak. Geçen sezon G.Saray'a kaptırdığı kupayı bu defa müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta 3 oyuncunun (Atınç, Töre, Gönül) sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca Talisca da forma giyemeyecek. Yeni transfer Pepe'nin ise 11'de olması bekleniyor. Konyaspor'da ise sakat ve cezalı yok.



SAAT: 20.45

STAT: SAMSUN

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: ATV

Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Medhi, Ömer Ali, Fofana, Traore, Milosevic.

ASpor CANLI YAYIN