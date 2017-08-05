Talisca Süper Kupa maçında yok
Lisansı çıkmayan Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'la oynayacağı Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Benfica arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı lisansı çıkartılamayan Talisca Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
Benfica'nın Talisca'nın kiralık süresinin uzatılması için ödemesi gereken 2 milyon Euro'yu alamadığını gerekçe göstererek lisans için gereken evrakları Beşiktaş'a göndermediği ortaya çıktı.Portekiz kulübü, olayı Fifa ve Uefa nezdinde hukuki mercilere taşıyacağını söyleyen Siyah Beyazlıları 'bu gün gönderiyoruz, yarın gönderiyoruz, Talisca Brezilya'dan geç döndü imza alamadık' gibi gerekçelerle oyalayınca lisans çıkartılamayan Talisca Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
Beşiktaş, Benfica'nın bu tutumunu devam ettirmesi halinde yarın geçici lisans çıkartmak için Uefa'ya başvuracağı öğrenildi.Bu arada Benfica'nın Talisca için 25 milyon Euro'lara varan teklifler aldığı ve oyuncuyu satmak için oyalama taktiği yaparak geri çağırdığı da iddialar arasında.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:05
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Talisca Süper Kupa maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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