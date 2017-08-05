Stoperde favori Gary Medel
Beşiktaş'ın defans hattı için düşündüğü isimlerin ilk sırasında Gary Medel yer alıyor.
PLASE: GUSTAVO GOMEZ
Beşiktaş, stoper transferinde listesinin ikinci sırasına Gustavo Gomez'i aldı. Siyah-beyazlılar Milan'ın Paraguaylı oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. İtalyan ekibi teklife olumlu yaklaşırken, iki kulübün kiralama konusunda anlaşmaya varması halinde son sözü Gomez söyleyecek. 24 yaşındaki futbolcu, kararını Beşiktaş'a transfer olma yönünde vermesi halinde, kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu. Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.
SÜRPRİZ: VERMAALEN
Siyah-beyazlıların stoper adayları listesinde yeniden üst sıralara çıkan isimlerden biri de Thomas Vermaelen oldu.. Jereamin Lens'in Beşiktaş'a gelmesi için tüm gücüyle uğraşan, Marcelo'yu Lyon'a götüren menajer Kees Vos'un son önerisi Thomas Vermaelen oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelen ve Necip Uysal'ın sözleşmesini uzatan, Oğuzhan Özyakup için de görüşmelerde bulunan menajer Vos, "Uzun süredir stoper arayışlarınız sürüyor. Size daha önce de önerdiğim isim olan Vermaelen'in işini de bitirelim artık" diye yönetime teklif getirdi. Yönetimi ise Medel ve Gomez'den gelecek yanıtlara göre yol haGARY MEDEL ritasını çizecek.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:00
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Stoperde favori Gary Medel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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