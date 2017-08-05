 Stoperde favori Gary Medel – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Stoperde favori

    Stoperde favori Gary Medel

    Beşiktaş'ın defans hattı için düşündüğü isimlerin ilk sırasında yer alıyor.

    Yönetici Erdal Torunoğulları, "Medel ile ilgileniyoruz. Kendisini transfer etmek için bir çözüm (finansal) arıyoruz. Medel'in İnter ile olan sözleşmesindeki koşulları bilmiyorum. Yakından ilgilendiğimiz, çok güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanarak bu transferin her an bitebileceğini ifade etti. Bu arada İtalyan La Gazzetta Dello Sport da, Beşiktaş'ın için İnter'e 4 milyon euro teklif ettiğini, İnter'in ise 5 milyon euro istediğini ve işin bitme aşamasına geldiğini yazdı. Haberde transferin birkaç gün içinde sonuçlanabileceği yazıldı.

    PLASE: GUSTAVO GOMEZ
    Beşiktaş, stoper transferinde listesinin ikinci sırasına Gustavo Gomez'i aldı. Siyah-beyazlılar Milan'ın Paraguaylı oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. İtalyan ekibi teklife olumlu yaklaşırken, iki kulübün kiralama konusunda anlaşmaya varması halinde son sözü Gomez söyleyecek. 24 yaşındaki futbolcu, kararını Beşiktaş'a transfer olma yönünde vermesi halinde, kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu. Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.

    SÜRPRİZ: VERMAALEN
    Siyah-beyazlıların stoper adayları listesinde yeniden üst sıralara çıkan isimlerden biri de Thomas Vermaelen oldu.. Jereamin Lens'in Beşiktaş'a gelmesi için tüm gücüyle uğraşan, Marcelo'yu Lyon'a götüren menajer Kees Vos'un son önerisi Thomas Vermaelen oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelen ve Necip Uysal'ın sözleşmesini uzatan, Oğuzhan Özyakup için de görüşmelerde bulunan menajer Vos, "Uzun süredir stoper arayışlarınız sürüyor. Size daha önce de önerdiğim isim olan Vermaelen'in işini de bitirelim artık" diye yönetime teklif getirdi. Yönetimi ise Medel ve Gomez'den gelecek yanıtlara göre yol haGARY MEDEL ritasını çizecek.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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