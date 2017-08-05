''Mukaveleye zorluyorlar''
Samsun'da yarın akşam Beşiktaş - Atiker Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
Takım olarak hazır olmadıklarını ancak daha iyiye gittiklerini belirten Güneş, "Seyircilerin keyif alacağı bir oyun ortaya koyacağız. Mustafa hocayla felsefemiz birbirine benziyor. Yarınki maçta her şeye rağmen bütün oyuncularımın en iyi futbolu ortaya koyacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
"AMACIMIZ EN İYİ ŞEYİ YAPMAK"
Pepe ve Ricardo'nun geç geldiklerini ifade eden siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısa bir süre bizimle çalıştılar. Negredo yeni geldi ama hazırlıklı. Gökhan ve Atınç sakat Talisca zaten yok. Yeni bir kadromuz var. Gelen giden oyuncular da olacaktır. Bahaneler ve suçlamalarla kendimizi kurtaramayız. Yarış başlıyor. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz. Bazen de kötü oynayıp kazanabilirsiniz. Mühim olan en az zararla geçebilmek. Süper Kupa'dan sonra 3 tane lig maçımız var sonra milli ara var. Bu ara bizim için çok önemli. Bu araya kadar hazırlık dönemimizi de tamamlamış oluruz. Yarın kimler oynar bilemiyoruz. İhtiyaçlara göre kadro kuracağım. Net bir kadro yapılanmam yok. Sürekli oynayan Quaresma 15-20 gün izin yaptı. Sonra bize katıldı. Aynı şey Pepe için de geçerli. Eksikleri söylemek bize bir şey katmaz. Amacımız en iyisini yapmak."
TALİSCA AÇIKLAMASI
Güneş, Talisca'nın sorunu olmadığını ifade ederek, "Bizden kaynaklı değil Benfica'dan kaynaklı bir sorun var. Bu yıl bu baskıyı yaparak onu mukaveleye zorluyorlar. Hukuki boyutunu bilmiyorum. Bu olay FIFA'ya taşınacaktır. Bizim oyuncumuza para verdiğimize göre oynatmamız gerekir. Talisca yetenekli bir oyuncu. Gelişimini devam ettiren bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu olmasını beklerim. Talisca olsun veya olmasın. Oyuncular takımlar için vardır. Takıma katkı için oynarlar. Talisca yoksa başka türlü oynuyoruz. Sistemler taktikler hep bunun için var. Kondisyon, teknik, taktik bunları kitaplara sığdıramıyoruz ama önemli olan keyif almak. Takıma transfer olan oyuncu oynasın diye getiriliyor. Oynamayan oyuncu gider."
"BENİM TEMENNİM MİLLİ TAKIM'I TÜRK ANTRENÖRÜN ÇALIŞTIRMASI"
Milli Takım'la ilgili görüşlerini de dile getiren Güneş, "Benim temennim Milli Takım'ı Türk antrenörün yönetmesi. Boşta olan bir antrenörün gitmesini beklerdim. Ama Lucescu'yu da başarılı buluyorum. Ben şu an Milli Takım'ı çalıştırmayı doğru bulmadığımı söyledim. Ama yardımcı olmak isterim. Lucescu'ya da hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:20
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
''Mukaveleye zorluyorlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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