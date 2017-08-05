 Lens geliyor, 'O' gidiyor – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    geliyor, 'O' gidiyor

    Lens geliyor, 'O' gidiyor

    'ın Jeremain transferinin arkasında yatan sebebin Ricardo Quaresma’nın gelecek yıl Çin’e satılma düşüncesi olduğu ortaya çıktı.

    'ın transferini bitirdiği bir başka isim olan Jeremain bu akşam İstanbul'a geliyor.

    ?Siyah Beyazlılar'ın, uzun süreli anlaşma yapmasının nedeni de ortaya çıktı.

    Bir yıl sonra 2018 Dünya Kupası sırasında Portekizli yıldızı Quaresma'yı Çin'e satmayı planlayan yönetimin, onun yerini ise 29 yaşındaki Lens ile doldurmayı planlıyor.

    Bu arada geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Lens'in yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Çok formdayım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

    "FEDAKARLIK YAPARAK GELİYOR"
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Orman, "Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek geliyor" dedi.

    SIRA NEGREDO'DA
    Quaresma ve Pepe'nin özel video çekerek, Beşiktaş'a çağırdığı Negredo bu kez Lens'in transferi için görevi devralacak ve Hollandalı yıldıza bir video klip ile 'COME TO BEŞİKTAŞ' diyecek.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:59
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