Lens geliyor, 'O' gidiyor
Beşiktaş'ın Jeremain Lens transferinin arkasında yatan sebebin Ricardo Quaresma’nın gelecek yıl Çin’e satılma düşüncesi olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın transferini bitirdiği bir başka isim olan Jeremain Lens bu akşam İstanbul'a geliyor.
?Siyah Beyazlılar'ın, uzun süreli anlaşma yapmasının nedeni de ortaya çıktı.
Bir yıl sonra 2018 Dünya Kupası sırasında Portekizli yıldızı Quaresma'yı Çin'e satmayı planlayan yönetimin, onun yerini ise 29 yaşındaki Lens ile doldurmayı planlıyor.
Bu arada geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Lens'in yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Çok formdayım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
"FEDAKARLIK YAPARAK GELİYOR"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Orman, "Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek geliyor" dedi.
SIRA NEGREDO'DA
Quaresma ve Pepe'nin özel video çekerek, Beşiktaş'a çağırdığı Negredo bu kez Lens'in transferi için görevi devralacak ve Hollandalı yıldıza bir video klip ile 'COME TO BEŞİKTAŞ' diyecek.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:59
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Emre Mor, Inter'le anlaştı
Toplam 13
Yorum
VEYSEL BABA YA HU BU ADAM DAHA YENİ YILDIS OLUYOR HENÜZ DAHA YILDız OLMAYAN ADAMA BU KADAR PARA VERİLMEZ YA HU BU FUTBOLDAN KİMSENİN ANLADIĞI YOOK CANIM
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Serdar Taşçı'da iyi haber
Toplam 4
Yorum
Transfer Palmerias da Fabiano Leismann diye bir çocuk var başkan. Taşçı dan daha ucuz. Oynar bu takımda
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Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek
Toplam 8
Yorum
Player9 Yakında başkan olur Sayın Hekimoğlu. Umarım genc gelecek vadeden oyuncuları Trabzonspor a kazandırır. Brezilya ligi Arjantin ligi görülmeli.
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