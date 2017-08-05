Lens bugün İstanbul’da
Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Jeremain Lens'in transferi Hollanda'dan duyuruldu.
Siyahbeyazlıların yeni transferi Jeremain Lens, bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçip, ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak. Beşiktaş, Lens için Sunderland'e 4 milyon euro ve oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek. Başarılı sağ kanat oyuncusu geçen sezon F.Bahçe'de oynadığı 37 maçta 5 gol 16 asistlik performans sergilemişti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
-
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Lens bugün İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.