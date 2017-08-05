 Lens bugün İstanbul’da – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Lens bugün İstanbul’da

    Lens bugün İstanbul’da

    Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı 'in transferi Hollanda'dan duyuruldu.

    Lens için sosyal medyada sürpriz bir paylaşımda bulunuldu. 'in Hollanda'da arkadaşlarıyla vakit geçirdiği mekanın Instagram hesabında Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'a transferi hakkında paylaşım yapıldı. Sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımda, "Lens'in Beşiktaş'a gitmesini kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Siyahbeyazlıların yeni transferi Jeremain Lens, bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçip, ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak. Beşiktaş, Lens için Sunderland'e 4 milyon euro ve oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro ödeyecek. Başarılı sağ kanat oyuncusu geçen sezon F.Bahçe'de oynadığı 37 maçta 5 gol 16 asistlik performans sergilemişti.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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