 Kaptanlardan iddialı açıklamalar – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Kaptanlardan iddialı açıklamalar

    Kaptanlardan iddialı açıklamalar

    Samsun'da yarın oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaşlı futbolcu ile Atiker Konyasporlu basın toplantısı düzenledi. İki oyuncu da iddialı açıklamalar yaptı.

    İlk söze başlayan siyah-beyazlı takımın kalecisi , "Hepiniz Samsun'a hoş geldiniz" diyerek şunları söyledi: "Geçen sene penaltılarla kaybetmiştik. Bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz. İyi oynayan istikrarlı bir takımla oynayacağız. Geçen sezon kaybettiğimiz kupayı bu sezon kazanmak istiyoruz. "Hazırlık dönemi yoğun geçiyor. Hazırlık maçlarının skorlarına bakmamak lazım. Neticede çok yoğun antrenman programlarından çıkılıp, yapılan maçlar. Lig için önümüzde yaklaşık 1 ay daha zaman var, milli araya kadar. Takımların form tutma dönemleri var. Ama yarın oynayacağımız maç bir kupa maçı, takımımızda kim görev alırsa, elinden geleni yapacaktır. Konyaspor, kupadan Süper Kupa hakkı kazandı, biz de lig ile kazandık. Bizim için de bir ilk olacak bu kupa, ondan dolayı çok güzel bir maç olacak."

    ALİ ÇAMDALI: "TELAFİSİ OLMAYAN BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"
    Atiker Konyasporlu ise telafisi olmayan bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Mustafa hoca ile yeni bir döneme girdik. Beşiktaş'ın ne kadar vasfı varsa, bizim de o kadar vasfımız var. Ama kupayı kaldırmak istiyoruz. Her şeyimizi sahada bırakacağız. Süper Kupa maçı benim için bir ilk olacak. İnanılmaz bir başarı yaşadığımızı düşünüyorum geçen sene. Kalıcı olmak lazım buralarda" dedi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:11
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