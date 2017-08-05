Kaptanlardan iddialı açıklamalar
Samsun'da yarın oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin ile Atiker Konyasporlu Ali Çamdalı basın toplantısı düzenledi. İki oyuncu da iddialı açıklamalar yaptı.
ALİ ÇAMDALI: "TELAFİSİ OLMAYAN BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"
Atiker Konyasporlu Ali Çamdalı ise telafisi olmayan bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Mustafa hoca ile yeni bir döneme girdik. Beşiktaş'ın ne kadar vasfı varsa, bizim de o kadar vasfımız var. Ama kupayı kaldırmak istiyoruz. Her şeyimizi sahada bırakacağız. Süper Kupa maçı benim için bir ilk olacak. İnanılmaz bir başarı yaşadığımızı düşünüyorum geçen sene. Kalıcı olmak lazım buralarda" dedi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:11
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
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