 Fikret Orman, Lens'i açıkladı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , 'i açıkladı

    Fikret Orman, Lens'i açıkladı

    , Jeremain 'in pazartesi günü takıma katılacağını açıkladı.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , açıklamalarda bulundu.

    Uzun süredir gündemde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Jeremain ile ilgili konuşan , Hollandalı oyuncunun yarın Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

    Orman, "Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Biz Lens'i, o da Beşiktaş'ı tanıyor. Burada bir yıl oynadı. Artık sabrın sonu selamettir diyelim. Lens yarın Türkiye'ye gelebilir. Son detaylar kaldı, pazartesi ya da salı da çalışmaya başlar gibi duruyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek Beşiktaş'a geliyor" diye konuştu.

    Oyuncuların Beşiktaş'a yalnızca para için değil, huzurlu ortamı için geldiklerini belirten Fikret Orman, "Bizde sevgi yönetimi, aşk yönetimi var. Lens'in Beşiktaş'ta Oğuzhan, Babel, Atiba gibi arkadaşları var. O da huzura geliyor" dedi.

    Orman, Atınç Nukan'ın sakatlığı nedeniyle sol stopere de bir transfer yapmayı düşündüklerini, Gökhan Gönül'ün ise sahalara kısa bir süre sonra döneceği için o bölgeye transfer yapmayı planlamadıklarını sözlerine ekledi.

    JEREMAIN LENS'İN FORMA NUMARASI
    Jeremain Lens'in Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Hollandalı futbolcu uğurlu sayısı 77'nin Gökhan Gönül'de olmasından dolayı bu numarayı tercih edemeyecek. 7 numaranın da Quaresma'yla özdeşleşmiş olması nedeniyle Lens gelecek sezon siyah-beyazlılarda 17 numaralı formayı terletecek.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:39
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