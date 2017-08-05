Fikret Orman, Lens'i açıkladı
Fikret Orman, Jeremain Lens'in pazartesi günü takıma katılacağını açıkladı.
Uzun süredir gündemde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Jeremain Lens ile ilgili konuşan Fikret Orman, Hollandalı oyuncunun yarın Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.
Orman, "Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Biz Lens'i, o da Beşiktaş'ı tanıyor. Burada bir yıl oynadı. Artık sabrın sonu selamettir diyelim. Lens yarın Türkiye'ye gelebilir. Son detaylar kaldı, pazartesi ya da salı da çalışmaya başlar gibi duruyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek Beşiktaş'a geliyor" diye konuştu.
Oyuncuların Beşiktaş'a yalnızca para için değil, huzurlu ortamı için geldiklerini belirten Fikret Orman, "Bizde sevgi yönetimi, aşk yönetimi var. Lens'in Beşiktaş'ta Oğuzhan, Babel, Atiba gibi arkadaşları var. O da huzura geliyor" dedi.
Orman, Atınç Nukan'ın sakatlığı nedeniyle sol stopere de bir transfer yapmayı düşündüklerini, Gökhan Gönül'ün ise sahalara kısa bir süre sonra döneceği için o bölgeye transfer yapmayı planlamadıklarını sözlerine ekledi.
JEREMAIN LENS'İN FORMA NUMARASI
Jeremain Lens'in Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Hollandalı futbolcu uğurlu sayısı 77'nin Gökhan Gönül'de olmasından dolayı bu numarayı tercih edemeyecek. 7 numaranın da Quaresma'yla özdeşleşmiş olması nedeniyle Lens gelecek sezon siyah-beyazlılarda 17 numaralı formayı terletecek.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:39
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Emre Mor, Inter'le anlaştı
Toplam 13
Yorum
VEYSEL BABA YA HU BU ADAM DAHA YENİ YILDIS OLUYOR HENÜZ DAHA YILDız OLMAYAN ADAMA BU KADAR PARA VERİLMEZ YA HU BU FUTBOLDAN KİMSENİN ANLADIĞI YOOK CANIM
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Serdar Taşçı'da iyi haber
Toplam 4
Yorum
Transfer Palmerias da Fabiano Leismann diye bir çocuk var başkan. Taşçı dan daha ucuz. Oynar bu takımda
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Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek
Toplam 8
Yorum
Player9 Yakında başkan olur Sayın Hekimoğlu. Umarım genc gelecek vadeden oyuncuları Trabzonspor a kazandırır. Brezilya ligi Arjantin ligi görülmeli.
Fikret Orman, Lens'i açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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