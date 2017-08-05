 Fikret Orman: "Her şey para değil" – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    : "Her şey para değil"

    Fikret Orman: "Her şey para değil"
    Beşiktaş Başkanı , kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe'nin de Negredo ile ilgilendiği konuşuldu, neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Burada imzalar kağıtlara değil kalplere atılır. Beşiktaş'a transfer olan ve olacak oyuncular için tek şart para değildir. O başka kulüplerde olabilir ama bizde olmaz. Beşiktaş'ın büyüklüğü, burasının bir aile ve huzur ortamı olması imzalarda etkendir. Fazla parayı seçenler olabilir ama bizim tarzımız mutlu olmak isteyen oyuncularla."

    Orman şöyle devam etti: "Bizim işimiz taraftarları mutlu etmek. İşimizin en önemli parçası bu. traraftarlarımız Negredo transferi ile sanırım mutlu oldular. Allah utandırmasın. Bu transferi çok istedik, Negredo da istedi. Bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olur. Mali koşulların haricinde gönül koşulları da uymalıdır. Oyuncu, Beşiktaş ailesine yakışmalıdır. Dün de ailecek yemek yedik. Böyle bir karakteri, Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah gol kralı bu sene Beşiktaş'tan olacak!"
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:59
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