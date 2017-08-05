Fikret Orman: "Her şey para değil"
Orman şöyle devam etti: "Bizim işimiz taraftarları mutlu etmek. İşimizin en önemli parçası bu. traraftarlarımız Negredo transferi ile sanırım mutlu oldular. Allah utandırmasın. Bu transferi çok istedik, Negredo da istedi. Bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olur. Mali koşulların haricinde gönül koşulları da uymalıdır. Oyuncu, Beşiktaş ailesine yakışmalıdır. Dün de ailecek yemek yedik. Böyle bir karakteri, Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah gol kralı bu sene Beşiktaş'tan olacak!"
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:59
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Fikret Orman: "Her şey para değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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