Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Alvaro Negredo ve Jeremain Lens'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu arayışlarına hız verdi.
Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu.
Geçen sezon istediği şansı yakalamayan Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:31
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İmparator için baskıya devam
Toplam 17
Yorum
10ur Terim'i isteyenler ya bjk yada fenerlidir. resmen fitne fesat çıkarmak istiyorlar. Tudor ve Yönetimin arkasındayız.
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‘Üst akıl’ kim olacak
Toplam 3
Yorum
GS LI DİKATTTTT SARAYIN İMPARATORU KAYIP OLMUŞ, SON GÖRÜLDÜGÜ YER BODRUMDAYMIŞ İMPARATOR YUVANA GERİ DÖN SARAY SENSİZ BOMBOŞ
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Çocuklara Güneş'i öptüren adam
Toplam 15
Yorum
HCK / BJK AYRICA, HAKKI YALÇIN'IN YAZILARINI ÇOK BEĞENİYORUM TARAFSIZ ORTAYA SÖYLÜYOR. GÜZELİ, HAKLIYI, ADALETİ, SEVGİYİ (ELZEM) KILIYOR.TEŞEKKÜRLER..
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