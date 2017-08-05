Beşiktaş'ın Samsun yolculuğu başladı

Teknik direktör Şenol Güneş, lisansı yetişmediği için karşılaşmada forma giyemeyecek olan Anderson Talisca'nın yanı sıra Pedro Franco ve Alexander Milosevic'i kafileye dahil etmedi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan da sakatlıkları nedeniyle Samsun'a götürülmedi.

Lisansı çıkartılan yeni transfer Alvaro Negredo ise yeni takımıyla ilk yolculuğuna çıktı.

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde son idmanını bu akşam Samsun'da yapacak.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.