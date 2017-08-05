Beşiktaş'ın Samsun yolculuğu başladı
Turkcell Süper Kupa maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Samsun'a 6 eksikle gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş, lisansı yetişmediği için karşılaşmada forma giyemeyecek olan Anderson Talisca'nın yanı sıra Pedro Franco ve Alexander Milosevic'i kafileye dahil etmedi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan da sakatlıkları nedeniyle Samsun'a götürülmedi.
Lisansı çıkartılan yeni transfer Alvaro Negredo ise yeni takımıyla ilk yolculuğuna çıktı.
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde son idmanını bu akşam Samsun'da yapacak.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:52
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
turgut dört yıl üst üste şampiyon birde avrupa şampiyonluğu daha ne düşünüyorsunuz akıllılar. aklınız niye gitti?
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
Hamit senden Taraftarolarak vaz gecerik kimsenin umrunda bile olmaz ALI askiya simdidenden asa bilirsin Fati terim bizim imperator fatih terim
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Elif sahne alıyor
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya Genç yaşına rağmen çok iyi topçu.
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