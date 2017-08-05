Beşiktaş, sezona kupayla başlamak istiyor

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun şampiyonu olarak, son Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor ile Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakada Halil Umut Meler ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş, aynı zamanda yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasını oynayacak.



Sezona kupayla başlamak istiyor

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir mücadele verecek Beşiktaş, Süper Kupa'yı alarak 2017-2018'e moralli başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Kupa'nın ardından 13 Ağustos Pazar günü evindeki Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig mücadelesine başlayacak.



Güneş, takımın son durumunu görme fırsatı bulacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla sezon öncesi takımının son durumunu görme fırsatı bulacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve kısa süreliğine Çin'e giden siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının bir bölümünü de İspanya'da gerçekleştirdi. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapan Beşiktaş, galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında en çok dikkati çeken konu savunmadaki sıkıntılar oldu. Siyah-beyazlı ekip, 5 hazırlık maçında toplam 13 gol yedi.



Pepe'nin oynaması bekleniyor

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri de görev almaları halinde Beşiktaş formasıyla ilk resmi maça çıkma şansını yakalayacak.

Beşiktaş, sezon öncesi şu ana dek Pepe, Orkan Çınar ve Alvaro Negredo transferlerini gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yarınki maçta savunmanın göbeğinde Pepe'ye görev vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı ekiple yeni sözleşme imzalayan Negredo'nun karşılaşmada görev alması beklenmiyor.



3 oyuncusu sakat

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Sezon hazırlıklarının başında Gökhan Töre'nin uzun süreli sakatlığıyla transferde arayışa giren siyah-beyazlıların İspanya kampında ise Atınç Nukan'ın diz ön çapraz bağları koptu. Beşiktaş, son fireyi ise Gökhan Gönül'ün kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi nedeniyle ameliyat edilmesiyle verdi.



Talisca'ya lisans engeli

Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak oynayan Anderson Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle lisansı henüz çıkarılamadığı için yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

Beşiktaş'ta geçen sezon başında 1+1 yıllığına kiralık olarak transfer edilen ve opsiyonu uzatılan Talisca'nın, durumunun netleşmesinin ardından lisansı çıkarılacak.



Muhtemel 11

Siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor karşılaşmasına çıkması beklenen 11'i şöyle:

Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel, Cenk Tosun.