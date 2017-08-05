Beşiktaş kafilesi Samsun'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.



Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, yarın saat 20.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.







Beşiktaş takımı, bugün özel uçakla İstanbul'dan Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda siyah beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Beşiktaş, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma'ya taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara taraftarlar çiçek verdi.



