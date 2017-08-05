Beşiktaş kafilesi Samsun'da
Yarın Süper Kupa finalinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün özel uçakla Samsun'a geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.
Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, yarın saat 20.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.
Beşiktaş takımı, bugün özel uçakla İstanbul'dan Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda siyah beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Beşiktaş, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma'ya taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara taraftarlar çiçek verdi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:27
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 31
Yorum
Gfb 12 Diego Reyes Fenerbahçe'nin gündemindeymiş iyi stoper geçen sezon Porto da kiralık oynuyordu.Espanyolun oyuncusu şuanda
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 31
Yorum
Alex Bjk ya fenerin yolladığı oyuncuları alır ya da fenerin istediklerini. İşte bjk böyle transfer yapar
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 20
Yorum
I.D.34 Birsey yaptigin yokki herseyin eksi bi arti yönün sadece yasin ama kullanamadiktan sonra birsey e yaramaz.kiralik git belki aklin basina gel
Beşiktaş kafilesi Samsun'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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