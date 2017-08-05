"Benfica kriz çıkarmaya çalışıyor"
Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Anderson Talisca'nın lisansı konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Galiba Benfica'ya Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız." ifadelerini kullandı.
Talisca için Beşiktaş Kulübünün sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız.' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Bu sezon kimse oyuncuyu bir yere gönderemez. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Sözleşme çok sağlam, hareket edemezler." değerlendirmesinde bulundu.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
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Zor ama imkansız değil
Toplam 3
Yorum
gs adalet avrupada gercektende..bızım kaybetmemıze sevınenlerde umarım kaybederler..
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Selçuk ‘geri’liyor
Toplam 14
Yorum
alibeker SALİH kardeş, maalesef sen futboldan anlamıyorsun; topa düzgün vurmakla olmuyor, bu iş. Hızlı, çabuk olacaksın, mecbur kalmadıkça geriye dönülmez. Selçuk 50 yaşındakiler gibi oynuyor. Serbest vuruş olacak da vuracak gol olacak! Geriye kalan sürede de ayakta uyuyacak. Bazen ayağına top değmediği bile oluyor, o kadar yavaşladı, yani.
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Fernando açıkladı
Toplam 2
Yorum
gs guzel transfer ndiayeden yana patlamayız umarım tudora bıde bu orta saha ıle şans vermek lazım bakalım sorun kımde...
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