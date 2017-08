9 giyerim 35 atarım

Beşiktaş'ınValencia'dan transfer ettiğikendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Forvet hattına transfer yapmak için uzun süredir çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş,'nın İspanyol golcüsüile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözlerine Vodafone Park içindiyerek başlayan İspanyol yıldız, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.Başkan'la yemedik yedik veBeşiktaş ailesi bana güvendi, ben de yanılmadıklarını göstermek için elimden geleni yapacağım" dedi.Transferinin özel bir video ile açıklanması ve dünya genelindehakkında düşünceleri merak edilen Negredo , "Transfer süreci çok çabuk gelişti. Menajerim Beşiktaş'ın teklifini iletti. Uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp ve çok orjinal bir slogan (Come to Beşiktaş) bulmuşlar." diye konuştu.Negredokendisine yöneltilen, "Sen de birini transfer için arayacak mısın?" sorusu sorulunca İspanyol golcü şu yanıtı verdi: "Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama." Beşiktaş'a gelmeden Pepe ile görüşüp görüşmediği sorulan İspanyol yıldız "İstanbul'da yaşayan tanıdıklarım vardı, onlarla konuştum.Kimse kötü bir şey söylemedi. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ileyaşamak istiyorum." dedi.Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili konuşan, "Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği harika ilgiden dolayı buradayım.İnternette videolarını izledim, izlerken bileİşlerin iyi gitmediği anda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister." dedi. Beşiktaş taraftarının kendisine nasıl hitap etmesi sorulduğunda ise İspanyol forvet, "İspanya'da bana 'Canavar gibi' denirdi. Bir diğer lakabım 'Köpek balığı' ve 'Matador'.. Banadiyebilirler" cevabını verdi.Kendisi hakkında konuşmayı çok fazla sevmediğini belirten Negredo şöyle devam etti: "Kısaca anlatacak olursam;. Sahada yeni şeyler üretmeye çalışırım." Beşiktaş'taki performansıyla 2018 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda oynama hedefi olup olmadığı sorulan Negredo, "Önce Beşiktaş'ı şampiyon yapalım, sonra Milli Takım'a bakarız" açıklamasını yaptı.İspanyol forvet, idolünün Brezilyalı Ronaldo olduğunu belirterek, "Real Madrid'de onunla tanıştım, oturup sohbet ettik. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyeceğim" dedi. Negredo, kendisine yöneltilen "Bu sezon kaç gol atarsın?" sorusu karşısında, bir kağıda 3 kulvarda 35 gol atacağını yazdı ve altına da imza attı.Süper Lig hakkında görüşü istenen Negredo, "Oynadığım liglerleçünkü burada oynamadım.Ancak devre arası röportaj yaparsak, o zaman bir kıyaslama yaparım" ifadesini kullanırken; siyah-beyazlıların da gündeminde olan Medel'le ilgili olarak, "" yorumunu yaptı. Negredo, BJK TV'deki canlı yayın sırasında Türkçe olarakdiyerek sözlerini tamamladı.Beşiktaş, Valencia'dan transfer edilen Alvaro Negredo Sanchez ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli olarak Valencia'ya 2,5 milyon euro, 3 yıllık süreçte de oyuncuya 12,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Negredo'nun ilk iki sezonda her bir yıl için 4 milyon 350 bin euro garanti ücret alacağı, oyuncunun 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası dışında 25 ve üzeri resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı. Sözleşmesinin uzaması durumunda 2019-2020 sezonu için Negredo'nun 4 milyon euro garanti ücret kazanacağı duyuruldu. Öte yandan, Negredo'nun maç başı ücreti bulunmadığı ifade edildi.