 9 giyerim 35 atarım – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    9 giyerim 35 atarım

    9 giyerim 35 atarım

    Beşiktaş'ın yeni gol makinesı Alvaro dün Vodafone Park'ta kendisini 2+1 yıllık Kartal yapan imzayı attı

    Beşiktaş'ın Valencia'dan transfer ettiği Alvaro Negredo kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Forvet hattına transfer yapmak için uzun süredir çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Valencia'nın İspanyol golcüsü Negredo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözlerine Vodafone Park için "Mükemmel bir stat" diyerek başlayan İspanyol yıldız, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
    Başkan'la yemedik yedik ve ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm.
    Beşiktaş ailesi bana güvendi, ben de yanılmadıklarını göstermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

    ŞÖHRETİ HER GÜN ARTIYOR
    Transferinin özel bir video ile açıklanması ve dünya genelinde 1 milyar izlenmesi hakkında düşünceleri merak edilen , "Transfer süreci çok çabuk gelişti. Menajerim Beşiktaş'ın teklifini iletti. Uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp ve çok orjinal bir slogan (Come to Beşiktaş) bulmuşlar.
    Beşiktaş'ın şöhreti dünya çapında gün geçtikçe artıyor" diye konuştu.

    BEN DE BİRİNİ ARAYACAĞIM
    Negredo, kendisine yöneltilen, "Sen de birini transfer için arayacak mısın?" sorusu sorulunca İspanyol golcü şu yanıtı verdi: "Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama ben de birini arayacağım sanırım. Birini arayıp Beşiktaş'a gelmesini söyleyecek olsaydım, çok fazla düşünmemesini söylerdim." Beşiktaş'a gelmeden Pepe ile görüşüp görüşmediği sorulan İspanyol yıldız "İstanbul'da yaşayan tanıdıklarım vardı, onlarla konuştum.
    Pepe ile konuştum. Kimse kötü bir şey söylemedi. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum." dedi.

    TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ
    Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili konuşan Negredo, "Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği harika ilgiden dolayı buradayım.
    İnternette videolarını izledim, izlerken bile tüylerim diken diken oluyor.
    İşlerin iyi gitmediği anda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister. Onlarla bir bütün olmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Beşiktaş taraftarının kendisine nasıl hitap etmesi sorulduğunda ise İspanyol forvet, "İspanya'da bana 'Canavar gibi' denirdi. Bir diğer lakabım 'Köpek balığı' ve 'Matador'.. Bana 'Matador' diyebilirler" cevabını verdi.

    BEŞİKTAŞ UĞURLU KULÜP
    Kendisi hakkında konuşmayı çok fazla sevmediğini belirten Negredo şöyle devam etti: "Kısaca anlatacak olursam; güçlü bir oyuncuyum, sol ayağımı daha iyi kullanırım. Sahada yeni şeyler üretmeye çalışırım." Beşiktaş'taki performansıyla 2018 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda oynama hedefi olup olmadığı sorulan Negredo, "Beşiktaş uğurlu bir kulüp sanırım. Her gelene yarıyor.
    Önce Beşiktaş'ı şampiyon yapalım, sonra Milli Takım'a bakarız" açıklamasını yaptı.

    iDOLÜM BREZiLYALI RONALDO
    İspanyol forvet, idolünün Brezilyalı Ronaldo olduğunu belirterek, "Real Madrid'de onunla tanıştım, oturup sohbet ettik. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyeceğim" dedi. Negredo, kendisine yöneltilen "Bu sezon kaç gol atarsın?" sorusu karşısında, bir kağıda 3 kulvarda 35 gol atacağını yazdı ve altına da imza attı.



    MEDEL BÜYÜK OYUNCU
    Süper Lig hakkında görüşü istenen Negredo, "Oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni karşılaştıramam çünkü burada oynamadım.
    Ancak devre arası röportaj yaparsak, o zaman bir kıyaslama yaparım" ifadesini kullanırken; siyah-beyazlıların da gündeminde olan Medel'le ilgili olarak, "Medel büyük bir oyuncu, iyi bir ilişkimiz var. Ama başkanımıza sormanız lazım. Bu, onun sorumluluğundaki bir iş" yorumunu yaptı. Negredo, BJK TV'deki canlı yayın sırasında Türkçe olarak "Alemin gözü yaşlı, Negredo artık Beşiktaşlı" diyerek sözlerini tamamladı.

    SENELiK 4.3 MiLYON EURO ALACAK
    Beşiktaş, Valencia'dan transfer edilen Alvaro Negredo Sanchez ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli olarak Valencia'ya 2,5 milyon euro, 3 yıllık süreçte de oyuncuya 12,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Negredo'nun ilk iki sezonda her bir yıl için 4 milyon 350 bin euro garanti ücret alacağı, oyuncunun 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası dışında 25 ve üzeri resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı. Sözleşmesinin uzaması durumunda 2019-2020 sezonu için Negredo'nun 4 milyon euro garanti ücret kazanacağı duyuruldu. Öte yandan, Negredo'nun maç başı ücreti bulunmadığı ifade edildi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:23
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