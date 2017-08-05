9 giyerim 35 atarım
Beşiktaş'ın yeni gol makinesı Alvaro Negredo dün Vodafone Park'ta kendisini 2+1 yıllık Kartal yapan imzayı attı
Başkan'la yemedik yedik ve ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm.
Beşiktaş ailesi bana güvendi, ben de yanılmadıklarını göstermek için elimden geleni yapacağım" dedi.
ŞÖHRETİ HER GÜN ARTIYOR
Transferinin özel bir video ile açıklanması ve dünya genelinde 1 milyar izlenmesi hakkında düşünceleri merak edilen Negredo, "Transfer süreci çok çabuk gelişti. Menajerim Beşiktaş'ın teklifini iletti. Uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp ve çok orjinal bir slogan (Come to Beşiktaş) bulmuşlar.
Beşiktaş'ın şöhreti dünya çapında gün geçtikçe artıyor" diye konuştu.
BEN DE BİRİNİ ARAYACAĞIM
Negredo, kendisine yöneltilen, "Sen de birini transfer için arayacak mısın?" sorusu sorulunca İspanyol golcü şu yanıtı verdi: "Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama ben de birini arayacağım sanırım. Birini arayıp Beşiktaş'a gelmesini söyleyecek olsaydım, çok fazla düşünmemesini söylerdim." Beşiktaş'a gelmeden Pepe ile görüşüp görüşmediği sorulan İspanyol yıldız "İstanbul'da yaşayan tanıdıklarım vardı, onlarla konuştum.
Pepe ile konuştum. Kimse kötü bir şey söylemedi. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum." dedi.
TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ
Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili konuşan Negredo, "Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği harika ilgiden dolayı buradayım.
İnternette videolarını izledim, izlerken bile tüylerim diken diken oluyor.
İşlerin iyi gitmediği anda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister. Onlarla bir bütün olmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Beşiktaş taraftarının kendisine nasıl hitap etmesi sorulduğunda ise İspanyol forvet, "İspanya'da bana 'Canavar gibi' denirdi. Bir diğer lakabım 'Köpek balığı' ve 'Matador'.. Bana 'Matador' diyebilirler" cevabını verdi.
BEŞİKTAŞ UĞURLU KULÜP
Kendisi hakkında konuşmayı çok fazla sevmediğini belirten Negredo şöyle devam etti: "Kısaca anlatacak olursam; güçlü bir oyuncuyum, sol ayağımı daha iyi kullanırım. Sahada yeni şeyler üretmeye çalışırım." Beşiktaş'taki performansıyla 2018 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda oynama hedefi olup olmadığı sorulan Negredo, "Beşiktaş uğurlu bir kulüp sanırım. Her gelene yarıyor.
Önce Beşiktaş'ı şampiyon yapalım, sonra Milli Takım'a bakarız" açıklamasını yaptı.
iDOLÜM BREZiLYALI RONALDO
İspanyol forvet, idolünün Brezilyalı Ronaldo olduğunu belirterek, "Real Madrid'de onunla tanıştım, oturup sohbet ettik. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyeceğim" dedi. Negredo, kendisine yöneltilen "Bu sezon kaç gol atarsın?" sorusu karşısında, bir kağıda 3 kulvarda 35 gol atacağını yazdı ve altına da imza attı.
MEDEL BÜYÜK OYUNCU
Süper Lig hakkında görüşü istenen Negredo, "Oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni karşılaştıramam çünkü burada oynamadım.
Ancak devre arası röportaj yaparsak, o zaman bir kıyaslama yaparım" ifadesini kullanırken; siyah-beyazlıların da gündeminde olan Medel'le ilgili olarak, "Medel büyük bir oyuncu, iyi bir ilişkimiz var. Ama başkanımıza sormanız lazım. Bu, onun sorumluluğundaki bir iş" yorumunu yaptı. Negredo, BJK TV'deki canlı yayın sırasında Türkçe olarak "Alemin gözü yaşlı, Negredo artık Beşiktaşlı" diyerek sözlerini tamamladı.
SENELiK 4.3 MiLYON EURO ALACAK
Beşiktaş, Valencia'dan transfer edilen Alvaro Negredo Sanchez ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli olarak Valencia'ya 2,5 milyon euro, 3 yıllık süreçte de oyuncuya 12,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Negredo'nun ilk iki sezonda her bir yıl için 4 milyon 350 bin euro garanti ücret alacağı, oyuncunun 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası dışında 25 ve üzeri resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı. Sözleşmesinin uzaması durumunda 2019-2020 sezonu için Negredo'nun 4 milyon euro garanti ücret kazanacağı duyuruldu. Öte yandan, Negredo'nun maç başı ücreti bulunmadığı ifade edildi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:23
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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