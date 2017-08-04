 Utku ve Necip'in sözleşmeleri uzatıldı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Utku ve Necip'in sözleşmeleri uzatıldı

    Utku ve Necip'in sözleşmeleri uzatıldı

    , ve 'ın sözleşmelerini uzattı.

    , geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda yer alan genç kaleci Utku Yuvakuran ile sözleşme imzaladı. Genç kalecinin bonservisi Beylerbeyispor'dan alındı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Utku ile 2021 yılına kadar yapılan yeni sözleşme TFF'nin sitesinde güncellendi.

    NECİP'İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
    Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncu Necip'in sözleşmesini 3 yıllık yeniledi. Beşiktaş yönetimi, uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı terleten 'ın 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini, 2021 yılına kadar uzattı. TFF, yenilenen sözleşmeyi sitesinde güncelledi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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