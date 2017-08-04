 Sabrın sonu Lens – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Sabrın sonu Lens

    Sabrın sonu Lens

    Başkanı, 5 senelik anlaşma yapıldığı iddia edilen Lens’le ilgili “Çok ilgilendiğimiz, sevdiğimiz, takımımızda da görmek istediğimiz bir sporcu. Ama netleşmeden konuşamayız” dedi.

    , transferi için geri sayıma geçti. Avrupa medyası Hollandalı oyuncunun siyah-beyazlılarla her konuda anlaşma yaptığını duyururken, Beşiktaş başkanı Fikret Orman da yaptığı açıklamada geri sayıma geçtiklerini ima etti. Lens'in siyah-beyazlılara yıllık 2.2 milyon euro'dan 5 senelik imza atacağı ifade edilirken; Başkan Orman da, "Her seferinde söylüyorum. Lens çok ilgilendiğimiz, sevdiğimiz, takımımızda da görmek istediğimiz bir sporcu. Ama biz halka açık bir şirketiz, olaylar netleşmeden bizim bir açıklama yapmamız olmuyor. Netleşmeden bilgi vermemiz mümkün değil. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim, sabrın sonu selamettir" yorumunu yaptı.

    MARCELO'DAN ÇAĞRI!
    Bu arada Beşiktaş'ın Lyon'a sattığı Marcelo'nun eşi Taty Lima, dün çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncunun eşi, Beşiktaş'ın transfer gözdesi Jeremain Lens'e sosyal medyadan "Come To Beşiktaş" yorumu attı. Bu yorum siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.



    48 SAATTE İMZAYI ATACAK
    Siyah-beyazlı yönetim Jeremain Lens ve kulübü Sunderland'ı her konuda ikna ederken, Sunderland Echo gazetesi de Lens'in 48 saat içinde Beşiktaşlı olacağını yazdı. Hollandalı oyuncunun kişisel konularda anlaşmaya vardığını, Sunderland'in de İskoç golcü McCormack'i almak için Lens'ten gelen paraya güvendiği için sorun çıkarmayacağını iddia edildi. Öte yandan Northern Echo gazetesi, Sunderland ile Beşiktaş'ın sıkı pazarlıklar sonrası el sıkıştığını yazdı.

    "BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİNİ KUTLUYORUZ"
    Dün akşam saatlerinde Hollandalı oyuncunun arkadaşlarından flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma "Lens'in Beşiktaş'a gitmesini kutluyoruz" yazıldı.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:49
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