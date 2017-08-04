Sabrın sonu Lens
Beşiktaş Başkanı, 5 senelik anlaşma yapıldığı iddia edilen Lens’le ilgili “Çok ilgilendiğimiz, sevdiğimiz, takımımızda da görmek istediğimiz bir sporcu. Ama netleşmeden konuşamayız” dedi.
MARCELO'DAN ÇAĞRI!
Bu arada Beşiktaş'ın Lyon'a sattığı Marcelo'nun eşi Taty Lima, dün çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncunun eşi, Beşiktaş'ın transfer gözdesi Jeremain Lens'e sosyal medyadan "Come To Beşiktaş" yorumu attı. Bu yorum siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
48 SAATTE İMZAYI ATACAK
Siyah-beyazlı yönetim Jeremain Lens ve kulübü Sunderland'ı her konuda ikna ederken, Sunderland Echo gazetesi de Lens'in 48 saat içinde Beşiktaşlı olacağını yazdı. Hollandalı oyuncunun kişisel konularda anlaşmaya vardığını, Sunderland'in de İskoç golcü McCormack'i almak için Lens'ten gelen paraya güvendiği için sorun çıkarmayacağını iddia edildi. Öte yandan Northern Echo gazetesi, Sunderland ile Beşiktaş'ın sıkı pazarlıklar sonrası el sıkıştığını yazdı.
"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİNİ KUTLUYORUZ"
Dün akşam saatlerinde Hollandalı oyuncunun arkadaşlarından flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma "Lens'in Beşiktaş'a gitmesini kutluyoruz" yazıldı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:49
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Yorum
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Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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