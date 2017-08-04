Negredo ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer İspanyol golcü Alvaro Negredo da katıldı.

Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Bir sonraki bölümde ise tam sahada taktik idman gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 14.00'te özel uçakla Samsun'a gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapacak.

Antrenman öncesinde ise saat 19.15'te teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Tolga Zengin basın toplantısı düzenleyecek.