Negredo ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer İspanyol golcü Alvaro Negredo da katıldı.
Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Bir sonraki bölümde ise tam sahada taktik idman gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 14.00'te özel uçakla Samsun'a gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapacak.
Antrenman öncesinde ise saat 19.15'te teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Tolga Zengin basın toplantısı düzenleyecek.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
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Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Negredo ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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