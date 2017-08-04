 Lens transferini Instagram'dan açıkladı! – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Lens transferini Instagram'dan açıkladı!

    Lens transferini Instagram'dan açıkladı!

    Siyah-beyazlı takım Pepe ve Negredo'nun ardından geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan ve Sunderland'in bonservisli oyuncusu olan 'i transfer etti.

    Lens'in birkaç gün içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

    Hollandalı oyuncunun arkadaşlarından ise flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma "Lens'in Beşiktaş'a gitmesini kutluyoruz" yazıldı.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens transferini Instagram'dan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.