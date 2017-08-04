İşte Negredo'nun ilk sözleri

Beşiktaş, yeni transferi Alvaro Negredo'yu basına tanıttı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Orman, yine mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmek, işimizin en önemli parçası bu. Negredo transferiyle tüm taraftarlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Allah utandırmasın." dedi.

Negredo'ya ve eşine "hoş geldiniz" diyen Orman, şunları söyledi:

"Bu transferi çok istedik. Açıkçası Negredo da istedi. Bizde transferler karşılıklı istekle olan bir şey. Mali koşulların haricinde gönül koşullarının oluşması, oyuncu karakterinin de Beşiktaş ailesine yakışır şekilde olması gerekiyor. Dün ailecek yemek yedik. Düzgün bir karakteri Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah bu sezonun gol kralı Beşiktaşlı olacak, umudumuz öyle."

Negredo ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği hatırlatılarak, transfer sürecinin nasıl geliştiği sorusunu yanıtlayan Orman, "Arkada yazıyor. 'İmzalar kağıtlara değil, kalplere atılır.' diye söylediğimiz şeyler var. Beşiktaş'a transfer olanlar, olacaklar için tek şart para değildir. O başka kulüplerde olabilir. Beşiktaş'ın büyüklüğü, taraftarla olan ilişkisi, buranın bir aile ve huzur ortamı olması en önemli etkenlerden biri. Futbol ailesi küçük aile, herkes takımın durumunu hemen öğrenebiliyor. Beşiktaş'ın durumunu öğrenen herkes gelmek ister. Fazla parayı seçenler de olabilir. Bizim tarzımız o tip oyuncularla değil. Profesyonelliğin dışında mutlu olmak için gelmek isteyen oyuncularla. Dün Adriano'ya da söyledim. Burada ailelerimizle beraber çok güzel günler geçireceğiz. Başka takımların yaptığı teklifler Beşiktaş'ı zedeleyecek pozisyonda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Negredo: "Beşiktaş ailesinin daha da büyümesini istiyorum"

Siyah-beyazlı ekibin yeni forvet oyuncusu Negredo ise taraftarların kendisi için hazırladığı sıcak karşılamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bir kere daha ne kadar doğru yerde olduğumu hissettim. Beşiktaş ailesine katılmak için ailemle geldim. Transfer söylentileri çıktığı andan itibaren taraftarların ilgisi mükemmeldi, bu da işimi kolaylaştırdı. Ben de saha içinde yanılmadıklarını ispatlamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik ilk tepkilerin çok sıcak olduğunu kaydeden İspanyol futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğum yerler içinde futbola bu kadar aşkla bağlı olan az taraftar topluluğu gördüm. Beşiktaş taraftarı bütün dünyaya yayılmış şekilde. Birisini arayıp ikna etmem gerekseydi çok fazla düşünmemesini söylerdim. Şampiyon takıma gelen oyuncu şampiyon olarak devam etmek ister. Beşiktaş ailesinin daha büyümesini istiyorum."

Beşiktaş'a transferinin ardından İspanya Milli Takımı için şansının ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Negredo, "Beşiktaş uğurlu bir kulüp, ben de şanslı olduğum için güzel günlere inanıyorum. Milli takım yolu benim için uzun yol. İlk başta çalışmam lazım. Önce Beşiktaş'ı şampiyon yapalım ondan sonra bakarız." diye konuştu.

Eski takım arkadaşı Gary Medel'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Negredo, "Transfer tabii ki başkanımızın sorumluluğunda. Medel büyük bir oyuncu, iyi ilişkimiz var. Bütün oyuncular birbirini iyi karşılar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alvaro Negredo, eşi ve çocuğuyla tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantı sonunda Fikret Orman, Negredo, eşi ve çocuğuyla gazetecilere görüntü verdi. Çekim sırasında Orman, Negredo'nun çocuğunu kucağına aldı.



35 gol garantisi



Bu arada kendisine yöneltilen 'Kaç gol atacak?' sorusu cevaplayan Negredo, 3 kulvarda 35 gol atacağının garantisini verdi ve bir kağıda imza attı.





