İspanyol boğası yeni yuvasında
Beşiktaş’ın renklerine kattığı 32 yaşındaki forvet Alvaro Negredo için bugün saat 12.00’de Vodafone Park’ta imza töreni yapılacak.
ZOR BİR TRANSFER SÜRECİYDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alvaro Negredo gelmeden önce yaptığı açıklamada, bu transferle ilgili, "Bu transfer bizim için zor bir süreçti. Menajerler, Türk kulüplerini fayda sağlayacak bir şey zannediyorlar. Oralara gidip 'Beşiktaş'a bunu 10-20 milyon euro'lara satarız' diye düşünüyor. İşte bunların hepsi işleri uzatıyor" dedi.
BİZİM DEDİĞİMİZE GELİYORLAR
Orman şöyle devam etti: "Sonucunda Beşiktaş'ın siyaseti ve politikası bellidir. Bizim böyle paraları vermeyeceğimizi bütün dünya biliyor. Bizim dediğimize gelince de transfer bitiyor. Transfer yapmak çok kolay, milyon eurolar' verdiğinizde kolay. Bizim öyle bir bütçemiz yok. Öyle bir zihniyetimiz de yok. Bizim dediğimiz bütçelere gelirse yapıyoruz, gelmezse de yapmayız. Bu öleceğimiz bir şey değil"
ORTAKÖY'DE AİLE FOTOĞRAFI
Beşiktaş'ın yeni transferi Negredo, instagram hesabından Başkan Fikret Orman ile Ortaköy'de çektirdiği fotoğrafı paylaştı. İspanyol golcü, karısı ve çocuğunun yer aldığı fotoğrafa kartal emojisi koymayı da ihmal etmedi.
İSPANYA'YI SEVİYOR!
Beşiktaş'ın yeni transferi Negredo, önemli bir kariyere sahip. Profesyonel kariyerine ülkesinin Rayo Vallecano takımında başlayan tecrübeli futbolcu, 2005'te Real Madrid'in rezerve takımına geçti. Burada 65 maçta 22 gol atan Negredo, Real Madrid'in A takımına geçme şansı bulamadı ve 2007'de Almeira'ya transfer oldu. Almeira'daki başarılı performansı sonrası bir başka İspanya temsilcisi Sevilla'nın kadrosuna 2009'da transfer oldu.
Sevilla'da hem istikrarı yakalayan hem de kupa sevinci yaşayan Negredo, 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına geçti. 2014-2015 sezonunu Valencia'da kiralık olarak geçiren İspanyol futbolcu, bir sonraki sezon bonservisiyle bu kulübün kadrosunda yer aldı.
2012-13'TE 25 GOL ATTI
Alvaro Negredo, kiralık olarak başka takımlarda oynamaktan Valencia'da da kurtulamadı ve geçen sezon İngiltere'nin Middlesbrough ekibine kiralandı. Kariyerindeki en iyi dönemini 2012-2013'te Sevilla formasıyla İspanya 1. Ligi'nde 25 gol atarak yaşayan Negredo, 2016- 2017'de ise İngiltere Premier Ligi'nde 9 kez fileleri havalandırdı.
'TWİTTER'DAN ÖZEL PAYLAŞIM
Beşiktaş, İspanyol golcü Alvara Negredo'yu transfer ederken, siyah-beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" mesajları, Beşiktaş kulübü tarafından Negredo'nun transferi için hazırlanan videoda kullanıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video binlerce etkileşim aldı. Twitter ise resmi hesabından Negredo transferi ile ilgili flaş "Come to Beşiktaş" paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Eğer bugün telefonunuz çalarsa, bir futbol yıldızı size 'Come to Beşiktaş' diyebilir" ifadeleri kullanıldı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:43
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Yorum
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Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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