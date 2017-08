İspanyol boğası yeni yuvasında

BİZİM

DEDİĞİMİZE

İSPANYA'YI

TWİTTER'DAN

KaraKartal'ın yeniİspanyol futbolcu Alvaro Negredo , dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcuya İspanya'da ön sözleşme imzalatan Beşiktaşlı yöneticilerileeşlik etti. Atatürk Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Negredo, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Beşiktaş atkısıyla poz verdi.resmi sözleşmeye imza atacak.Beşiktaş Başkanı, Alvaro Negredo gelmeden önce yaptığı açıklamada, bu transferle ilgili, "Bu transfer bizim için zor bir süreçti. Menajerler, Türk kulüplerini fayda sağlayacak bir şey zannediyorlar. Oralara gidipdiye düşünüyor. İşte bunların hepsi" dedi.Orman şöyle devam etti: "Sonucunda Beşiktaş'ın siyaseti ve politikası bellidir. Bizim böyle paraları vermeyeceğimizi bütün dünya biliyor. Bizimr. Transfer yapmak çok kolay, milyon eurolar' verdiğinizde kolay. Bizim öyle bir bütçemiz yok. Öyle bir zihniyetimiz de yok. Bizim dediğimiz bütçelere gelirse yapıyoruz, gelmezse de yapmayız. Bubir şey değil"Beşiktaş'ın yeni transferi Negredo, instagram hesabından Başkan Fikret Orman ile Ortaköy'de çektirdiği fotoğrafı paylaştı. İspanyol golcü, karısı ve çocuğunun yer aldığı fotoğrafa kartal emojisi koymayı da ihmal etmedi.Beşiktaş'ın yeni transferi, önemli bir kariyere sahip. Profesyonel kariyerine ülkesinintakımında başlayan tecrübeli futbolcu, 2005'terezerve takımına geçti. Burada 65 maçta 22 gol atan Negredo, Real Madrid'in A takımına geçme şansı bulamadı ve 2007'detransfer oldu. Almeira'daki başarılı performansı sonrası bir başka İspanya temsilcisikadrosuna 2009'da transfer oldu.Sevilla'da hem istikrarı yakalayan hem de kupa sevinci yaşayan Negredo, 2013'te İngiltere'nintakımına geçti. 2014-2015 sezonunukiralık olarak geçiren İspanyol futbolcu, bir sonraki sezon bonservisiyle bu kulübün kadrosunda yer aldı.Alvaro Negredo, kiralık olarak başka takımlarda oynamaktan Valencia'da da kurtulamadı ve geçen sezon İngiltere'ninekibine kiralandı. Kariyerindeki en iyi dönemini 2012-2013'teİspanya 1. Ligi'nde 25 gol atarak yaşayan Negredo, 2016- 2017'de ise İngiltere Premier Ligi'nde 9 kez fileleri havalandırdı.Beşiktaş, İspanyol golcü Alvara Negredo'yu transfer ederken, siyah-beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" mesajları, Beşiktaş kulübü tarafından Negredo'nun transferi için hazırlanan videoda kullanıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video binlerce etkileşim aldı. Twitter ise resmi hesabından Negredo transferi ile ilgili flaş "Come to Beşiktaş" paylaşımı yaptı. Paylaşımdaifadeleri kullanıldı.