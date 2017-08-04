Gökhan Gönül ameliyat edildi
Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilen Beşiktaşlı Gökhan Gönül ameliyat edildi.
ORMAN: ACELEMİZ YOK, KADRO GENİŞ!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ameliyat edilen Gökhan Gönül'e ziyarette bulunarak, tecrübeli oyuncuya destek verdi. Başkan Fikret Orman, sakatlıkların futbolun içinde yaşanan olaylar olduğunu belirterek, "Gökhan Gönül çok sevdiğim bir kardeşim. Futbolun içinde olan şeyler, mesele sağlıklı olarak dönmesi ve en kısa sürede takıma adapte olması. Acelemiz yok, Beşiktaş'ın zaten geniş kadrosu var. Gökhan da bir iki ay içinde gelir ve formasını alır. Allah beterinden saklasın" dedi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:26
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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