 Gökhan Gönül ameliyat edildi – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ameliyat edildi

    Gökhan Gönül ameliyat edildi

    Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilen Beşiktaşlı ameliyat edildi.

    Sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilen Gönül, yaşadığı sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek amacıyla dün sabah bıçak altına yattı. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyatı gerçekleştirilen 'ün 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

    ORMAN: ACELEMİZ YOK, KADRO GENİŞ!
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ameliyat edilen Gökhan Gönül'e ziyarette bulunarak, tecrübeli oyuncuya destek verdi. Başkan Fikret Orman, sakatlıkların futbolun içinde yaşanan olaylar olduğunu belirterek, "Gökhan Gönül çok sevdiğim bir kardeşim. Futbolun içinde olan şeyler, mesele sağlıklı olarak dönmesi ve en kısa sürede takıma adapte olması. Acelemiz yok, Beşiktaş'ın zaten geniş kadrosu var. Gökhan da bir iki ay içinde gelir ve formasını alır. Allah beterinden saklasın" dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.