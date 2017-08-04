 Fikret Orman, Lens'i açıkladı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , 'i açıkladı

    Fikret Orman, Lens'i açıkladı

    , Jeremain 'in pazartesi günü takıma katılacağını açıkladı.

    Orman yaptığı açıklamada, " istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı istiyor. Yarın belki Türkiye'ye gelecek. Lens Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi, alacağından fedakarlık etti. Beşiktaş'ta arkadaşları da var. Oğuzhan var, Babel var. O da huzura geliyor. Pazartesi veya salı takımla çalışmalara başlar gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon şampiyonluk yarışında favori olduklarını belirten Orman, "Ligde favori biziz. Fenerbahçe ve Galatasaray çok önemli transferler yaptı ama bu oyun sahada oynanıyor. Trabzonspor, şampiyonluk adaylarından biri. Başakşehir de çok iyi bir takım. Abdullah Hoca, çok iyi işler yapıyor." dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman, Lens'i açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.