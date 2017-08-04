 Beşiktaş'tan iki yıldıza servet! – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    'tan iki yıldıza servet!

    Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!

    Yıldız transferlere yönelen , ve 'yi kadrosuna katarken kesenin ağzını açtı.

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen , transferde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

    Fikret Orman yönetimi, FFP gereği transferde bonservissiz ya da bonservis ücreti düşük oyunculara yöneliyor. Transfer ettiği futbolculara bonservis ücreti ödemeyen ya da ödediği ücretlerle transferde başarılı işlere imza atan yönetim, oyunculara maaş ödemesinde ise kesenin ağzını açtı

    BONSERVİS YOK AMA...
    Önce Real Madrid ile sözleşmesi sona eren yıldız savunmacı 'yi renklerine bağlayan Kartal, iki yıl anlaşma sağladığı Portekizliye toplamda 40 milyon TL ödeme garantisi verdi.

    Golcü transferinde ise Valencia'nın yıldızı Alvaro 'yu kadrosuna katan Siyah Beyazlılar, Valencia'ya 10.5 milyon TL ödeyecek. Beşiktaş, 2+1 yıl sözleşme imzaladığı İspanyol forvete 3 yıl için toplamda 53.3 milyon TL maaş verecek. (Eğer Negredo, 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynarsa sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak)

    Böylece, Negredo'nun Beşiktaş'a maliyeti 64 milyon TL'yi bulacak. Beşiktaş yalnızca bu iki oyuncuya önümüzdeki iki sezonda toplam 88 milyon TL maaş ödemesi yapacak.

    TOPLAM 104 MİLYON TL
    Beşiktaş'ın Pepe ve Negredo transferleri sonrası önümüzdeki 3 yıl içinde kulübün kasasından toplam 104 milyon TL çıkacak.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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