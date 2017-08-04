Beşiktaş'tan bir bomba daha!..

Fransız basınında, Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'in haberine göre Bastia'da forma giyen Gineli forvet oyuncusu Sadio Diallo, Beşiktaş'la anlaştı. Haberin detayında yıldız oyuncunun İstanbul'a uçtuğu bilgisi de verildi.



İddiaya göre Gine Milli Takımı forması da giyen Diallo, bonservis bedeli olmaksızın Beşiktaş'la bu hafta sonu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



