Beşiktaş'tan bir bomba daha!..
Fransız basını, Bastia forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sadio Diallo'nun Beşiktaş'la anlaştığını iddia etti.
Fransız basınında, Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'in haberine göre Bastia'da forma giyen Gineli forvet oyuncusu Sadio Diallo, Beşiktaş'la anlaştı. Haberin detayında yıldız oyuncunun İstanbul'a uçtuğu bilgisi de verildi.
İddiaya göre Gine Milli Takımı forması da giyen Diallo, bonservis bedeli olmaksızın Beşiktaş'la bu hafta sonu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:29
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F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
Toplam 48
Yorum
çok komik normalde o takımları bilmeyip bjk sayesinde öğrendiysen,futbolu hiç bilmeden takip etmişsin.bjk ye çok şey borçlusun.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 28
Yorum
faruk süren susmalı kardeşim sen değilmisin 2000 yılında görevi bırakan. bak aziz 20 yıldır görev yapıyor. hem kaçıyorsunuz hem konuşuyorsunuz ayıptır bu
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 42
Yorum
Bjk Nİye euro olarak değilde milyon olarak hesaplıyorsunuz :) Gsnin Fbnin harcadığı bunun 4 katı ayrıca biz şampiyonlar liginde oynayacağız :)
Beşiktaş'tan bir bomba daha!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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