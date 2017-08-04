 Beşiktaş'tan bir bomba daha!.. – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    'tan bir bomba daha!..

    Beşiktaş'tan bir bomba daha!..

    Fransız basını, Bastia forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu 'nun 'la anlaştığını iddia etti.

    Fransız basınında, 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    L'Equipe'in haberine göre Bastia'da forma giyen Gineli forvet oyuncusu , Beşiktaş'la anlaştı. Haberin detayında yıldız oyuncunun İstanbul'a uçtuğu bilgisi de verildi.

    İddiaya göre Gine Milli Takımı forması da giyen Diallo, bonservis bedeli olmaksızın Beşiktaş'la bu hafta sonu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:29
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