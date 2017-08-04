Beşiktaş, Negredo'yu KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Alavaro Negredo'yu resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp yeni transferi KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü, İspanya'nın Valencia takımından kadrosuna dahil ettiği Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi. İspanyol golcü ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan siyah beyazlılar futbolcuya yıllık 4 milyon 350 bin euro ödeyecek. Valencia takımına ise bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro ödeyecek.
Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklama şöyle;
Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.
Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro
2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,
2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:21
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Sıra geldi Feghouli’ye
Toplam 16
Yorum
bcde fehhouli yaşlı değilki kardeşim 27 yaşında eğer bizde sağlam performans gösterirse hem takımı uçurur hemde iyi paraya satarız piyasası var
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Muhtemel rakipleri 6'ya düştü
Toplam 5
Yorum
enes elbistan BİZE GENE KEZBAN TRİBİDE CABASI :):)
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Beşiktaş, Negredo'yu KAP'a bildirdi
Toplam 8
Yorum
Boş transfer Yahu bu parayı taliscaya verseydiniz keşke ya bu kadar boş bir transfer olamaz...
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