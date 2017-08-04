 Beşiktaş, Negredo'yu KAP'a bildirdi – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Beşiktaş, 'yu KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, <a href="/index/negredo?id=a3dfac03-7bc2-43f3-ad5c-ba8ab062abff" class="" rel="tag">Negredo</a>'yu KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Alavaro 'yu resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp yeni transferi KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Kulübü, İspanya'nın Valencia takımından kadrosuna dahil ettiği Alvaro 'yu KAP'a bildirdi. İspanyol golcü ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan siyah beyazlılar futbolcuya yıllık 4 milyon 350 bin euro ödeyecek. Valencia takımına ise bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro ödeyecek.

    Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklama şöyle;

    Alvaro Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

    Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.

    Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

    2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

    2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

    Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,

    2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

    Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:21
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