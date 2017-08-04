'Beşiktaş 10 milyon euro teklif etti'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan İnter'in tecrübeli stoperi Gary Medel için İtalya basınında flaş bir haber yer aldı.

İtalyan La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Şilili tecrübeli oyuncu için teklifini artırdı. Haberde siyah beyazlıların Gary Medel için toplamda 10 milyon euro kazanacağı bir teklif yaptığı iddia edilirken 30 yaşındaki oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve teklifi düşünmeye başladığı belirtildi. Ayrıca Medel için Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın da bir fırsat olacağı yazıldı.



İNTER 'DE YERİ YOK!

Bu arada Medel, takıma katılmak için Milano'ya gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaştığı ortaya çıktı. Medel, tesislere geldi ve soyunma odasında kendisine ayrılan bir yer olmadığını fark etti. Bu kötü sürpriz üzerine morali bozulan Medel'in menajerinden transfer görüşmelerini değerlendirmesini istedi.