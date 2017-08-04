'Beşiktaş 10 milyon euro teklif etti'
Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan İnter'in tecrübeli stoperi Gary Medel için İtalya basınında flaş bir haber yer aldı.
İNTER 'DE YERİ YOK!
Bu arada Medel, takıma katılmak için Milano'ya gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaştığı ortaya çıktı. Medel, tesislere geldi ve soyunma odasında kendisine ayrılan bir yer olmadığını fark etti. Bu kötü sürpriz üzerine morali bozulan Medel'in menajerinden transfer görüşmelerini değerlendirmesini istedi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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