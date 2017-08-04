Alvaro Negredo kontrolden geçti

Detaylı kan tetkikleri yapılan Alvaro Negredo; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



?Negredo, bugün saat 12.00'de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.