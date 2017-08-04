Alvaro Negredo kontrolden geçti
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İspanyol golcü futbolcu Alvaro Negredo, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Alvaro Negredo; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
?Negredo, bugün saat 12.00'de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:51
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Dişine göre rakipler
Toplam 25
Yorum
TCelcius Hah işte şimdi adam akıllı bir laf ettiniz rakipleriniz bunlar 10 15m euroluk takımları ölüp ölüp dirilerek zar zor yenip ortalarda gezersin
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''Sevilla için ölürüm!''
Toplam 10
Yorum
hattrick bjk Beşiktaştan gidenler gittiklerine pişman olup geri dönmek isterken Fenerden gidenlerde yeni takımında Fenerin büyüklüğünden böyle bahseder
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Muhtemel rakipleri 6'ya düştü
Toplam 4
Yorum
hoca Aykut hocam Hasan Ali ile devam edersen seni Velbuane de kurtaramaz
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