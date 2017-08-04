 Alvaro Negredo kontrolden geçti – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Alvaro Negredo kontrolden geçti

    Alvaro Negredo kontrolden geçti

    Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İspanyol golcü futbolcu Alvaro Negredo, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan Alvaro Negredo; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    ?Negredo, bugün saat 12.00'de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:51
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