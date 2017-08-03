Valencia, Negredo'ya başarılar diledi
Valencia'dan Beşiktaş'a transfer olan yıldız forvet Alvaro Negredo için İspanyol kulübü açıklama yaptı. Valecia, Negredo'ya Beşiktaş'taki kariyerinde başarılar diledi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:47
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
Fb Hadi bakalim
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Basınla arasına kara kedi girdi
Toplam 9
Yorum
moskoa 34 ne zamana kadar gizleyecekler. Taraftar lig maclarinda bunu hesabini sorar.
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"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Toplam 33
Yorum
Hayaller Lens Gerçekler Negro :) Yahu Fb den Lens ile ilgilenen yok olur lmaz da Bjk kısa sürede olsa yalanı ile kendini avutması utanç verici. Alamamışsın işte
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