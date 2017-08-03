Transfer resmiyet kazandı

Beşiktaş, Alvaro Negredo transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Beşiktaş internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır."