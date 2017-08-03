 Transfer resmiyet kazandı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Transfer resmiyet kazandı

    Transfer resmiyet kazandı

    Beşiktaş, Alvaro Negredo transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Beşiktaş, Alvaro Negredo transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Beşiktaş internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
    "Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır."

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    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:34
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