Transfer resmiyet kazandı
Beşiktaş, Alvaro Negredo transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır."
"BEŞİKTAŞ VALENCIA'YI KAZIKLAMIŞ!" İZLEYİN
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:34
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Gomez bombası
Toplam 1
Yorum
Akyuz Wolksburg da yapilacak transferlere gore karar verecegim demis. CL de kupa kaldirabilecek bir takimda oynamak istemis ondan Fener demis haha
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Kadıköy’de yıkılmıyor
Toplam 2
Yorum
Nazmi Ali koç başkan olursa şampiyon oluruz diye düşünüyorum takım önemli oyuncuları rakipler gitti artık bir Alex gibi oyuncular yetebilir degişi
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Kadıköy’de yıkılmıyor
Toplam 2
Yorum
Nazmi Bu sene şampiyon olmamız çok zor bu takım üst düzey yabancı oyuncu lazım rakiplerimiz eskisi gibi zayıf degil eskiden biri var digeri yoktu
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