Negredo İstanbul'da!

Tecrübeli futbolcuya Beşiktaş Kulübü yöneticileri Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşlik etti.

Atatürk Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Negredo, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Beşiktaş atkısıyla poz verdi. Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek Alvaro Negredo, saat 12.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.



ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP

Profesyonel kariyerine ülkesinin Rayo Vallecano takımında başlayan tecrübeli futbolcu, 2005'te Real Madrid'in rezerve takımına geçti. Burada 65 maçta 22 gol atan Alvaro Negredo, Real Madrid'in A takımınına geçme şansı bulamadı ve 2007'de Almeira'ya transfer oldu. Almeira'daki başarılı performansı sonrası bir başka İspanya temsilcisi Sevilla'nın kadrosuna 2009'da transfer oldu. Sevilla'da hem istikrarı yakalayan hem de kupa sevinci yaşayan Negredo, 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına geçti. 2014-2015 sezonunu Valencia'da kiralık olarak geçiren İspanyol futbolcu, bir sonraki sezon bonservisiyle bu kulübün kadrosunda yer aldı.

Negredo, kiralık olarak başka takımlarda oynamaktan Valencia'da da kurtulamadı ve geçen sezon İngiltere'nin Middlesbrough ekibine kiralandı. Kariyerindeki en iyi dönemini 2012-2013'te Sevilla formasıyla İspanya 1. Ligi'nde 25 gol atarak yaşayan Negredo, 2016-2017'de ise Premier Lig'de 9 gol kaydetti.



4 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Kariyeri boyunca farklı takımlarda oynamak zorunda kalan Negredo, 4 kez kupa sevinci yaşadı.

Futbol kariyerinde ilk kupa sevincini 2009-2010 sezonunda Sevilla'nın Kral Kupası'nı almasıyla yaşayan Negredo, en önemli başarıyı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı alan İspanya kadrosunda yer alarak gerçekleştirdi.

Negredo, 2013-2014'te İngiltere'de Premier Lig şampiyonu olan Manchester City formasıyla 9 gole imza attı. İspanyol oyuncu aynı sezonda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Manchester City'e bu organizasyonda 6 gol kazandırdı.

Beşiktaş, Alvaro Negredo transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır."Beşiktaş Kulübü, Negredo transferini 'Come To Beşiktaş' sloganı çevresinde şekillenen Quaresma, Pepe ve Negredo'nun yer aldığı bir kliple duyurdu. Beşiktaş'ın bu hareketi herkesini beğenisini topladı. Negredo duyurusu on binlerce Retweet ve Like aldı. Come to Beşiktaş sloganı, Twitter dünya gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.