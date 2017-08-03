 Negredo İstanbul'da – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    İstanbul'da

    Negredo İstanbul'da

    Siyah-beyazlıların 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı 32’lik ‘İspanyol boğası’ Alvaro bugün 18’de İstanbul’da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Negredo için Valencia’ya bonservis bedeli olarak 3 taksitte toplam 2.5 milyon euro verilecek. İspanyol golcüye ise ilk 2 yıl için senelik 4.2 milyon euro, üçüncü yıl sözleşmesi uzatılırsa 4 milyon euro ödeme yapılacak.

    Ve Beşiktaş uzun zamandır peşinden koştuğu Valencia'nın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı. Bonservisi Valencia'da bulunan İspanyol forveti alabilmek için 2 haftadır büyük çaba gösteren siyah-beyazlı yönetim, mutlu sona dün ulaştı. Yönetimin transferi bitirmesi için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut dün gündüz saatlerinde İspanyol kulübünün binasına gitti ve yetkililerle son pürüzleri aşmak için bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından yaşanan telefon trafiğinin ardından Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu akşam saatlerinde apar topar İspanya'ya uçtu. Valencia kulübü ve yıldız futbolcu ile son görüşmeleri yapan yöneticiler, transferi mutlu sonla tamamladı.
    KARTAL NE DERSE O!
    İlk görüşmelerde Valencia'nın istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, son olarak 2.5 milyon euro teklif ederken, bunu da taksitler halinde ödeyebileceğini bildirdi. İspanya Milli Takımı santrforlarından Alvaro için kulübü Valencia, uzun süredir yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor ve Beşiktaş'ın şartlarına inmiyordu. Ne var ki Beşiktaş, transferi çözmek için bir başka İspanyol golcü Roberto Soldado'ya talip olunca koşulların değiştiğini gören Valencia geri adım attı.



    YELKENLER SUYA İNDİ
    Finansal Fair-Play şartlarına uyabilmek adına çaba gösteren İspanyol ekibi, Beşiktaş'tan mümkün olduğunca yüksek bir bonservis bedeli kopararak son hamlelerini yapmayı planlıyordu. Valencia, siyah-beyazlıların Villarreal forması giyen Roberto Soldado'ya yönelerek çektiği rest sonrası karar değiştirdi. Valencia kulübünde transferle ilgilenen yetkili isim olan Mateu Alemany, dün siyah- beyazlı idarecileri arayarak, yüksek maaşı nedeniyle göndermek istedikleri Negredo'yu, 2.5 milyon euro karşılığında satmayı kabul etti.

    BONUSLARI DA OLACAK
    Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu 32 yaşındaki forvet için siyah-beyazlılar İspanyol temsilcisi Valencia kulübüne, 2020 yılının Ağustos ayına kadar 3 taksitle 2.5 milyon euro ödeyecek. Alvaro Negredo ile 2+1 senelik sözleşme imzalayan Kara Kartallar, İspanyol golcüye ilk 2 yıl için senelik 4.2 milyon euro, üçüncü yıl ise sözleşmenin uzatılması halinde 4 milyon euro ödeme yapacak. Bu rakamın bonuslarla birlikte senelik 5 milyon euro'yu bulması bekleniyor.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:47
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