Negredo İstanbul'da
Siyah-beyazlıların 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı 32’lik ‘İspanyol boğası’ Alvaro Negredo bugün 18’de İstanbul’da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Negredo için Valencia’ya bonservis bedeli olarak 3 taksitte toplam 2.5 milyon euro verilecek. İspanyol golcüye ise ilk 2 yıl için senelik 4.2 milyon euro, üçüncü yıl sözleşmesi uzatılırsa 4 milyon euro ödeme yapılacak.
İlk görüşmelerde Valencia'nın istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, son olarak 2.5 milyon euro teklif ederken, bunu da taksitler halinde ödeyebileceğini bildirdi. İspanya Milli Takımı santrforlarından Alvaro Negredo için kulübü Valencia, uzun süredir yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor ve Beşiktaş'ın şartlarına inmiyordu. Ne var ki Beşiktaş, transferi çözmek için bir başka İspanyol golcü Roberto Soldado'ya talip olunca koşulların değiştiğini gören Valencia geri adım attı.
YELKENLER SUYA İNDİ
Finansal Fair-Play şartlarına uyabilmek adına çaba gösteren İspanyol ekibi, Beşiktaş'tan mümkün olduğunca yüksek bir bonservis bedeli kopararak son hamlelerini yapmayı planlıyordu. Valencia, siyah-beyazlıların Villarreal forması giyen Roberto Soldado'ya yönelerek çektiği rest sonrası karar değiştirdi. Valencia kulübünde transferle ilgilenen yetkili isim olan Mateu Alemany, dün siyah- beyazlı idarecileri arayarak, yüksek maaşı nedeniyle göndermek istedikleri Negredo'yu, 2.5 milyon euro karşılığında satmayı kabul etti.
BONUSLARI DA OLACAK
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu 32 yaşındaki forvet için siyah-beyazlılar İspanyol temsilcisi Valencia kulübüne, 2020 yılının Ağustos ayına kadar 3 taksitle 2.5 milyon euro ödeyecek. Alvaro Negredo ile 2+1 senelik sözleşme imzalayan Kara Kartallar, İspanyol golcüye ilk 2 yıl için senelik 4.2 milyon euro, üçüncü yıl ise sözleşmenin uzatılması halinde 4 milyon euro ödeme yapacak. Bu rakamın bonuslarla birlikte senelik 5 milyon euro'yu bulması bekleniyor.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:47
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Negredo İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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