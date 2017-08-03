Lens transferini Instagram'dan açıkladı!
Siyah-beyazlı takım Pepe ve Negredo'nun ardından geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan ve Sunderland'in bonservisli oyuncusu olan Jeremain Lens'i transfer etti.
Lens'in birkaç gün içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Hollandalı oyuncunun arkadaşlarından ise flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma "Lens'in Beşiktaş'a gitmesini kutluyoruz" yazıldı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:18
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Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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