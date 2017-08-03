 "Jeremain Lens imzaya gidiyor" – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    " imzaya gidiyor"

    "Jeremain Lens imzaya gidiyor"

    Beşiktaş yönetimi dün Negredo'yu renklerine bağlarken, müthiş bir iddia da İngiltere'den geldi.

    Siyah-beyazlıların bir süredir görüşme halinde oldukları Lens'in, Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı ifade edildi. Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe 3 yıllık imza atmak üzere bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi.

    Beşiktaşlı yetkililer, Lens için Sunderland kulübüyle anlaşmaya varırken; İngiliz ekibinin teknik direktörü 'un yaptığı, "Kim bizimle devam etmek isterse biz onunla yolumuza devam ederiz. Kim istemezse, onlarla yollarımızı ayırıp yeni oyuncularla yola devam ederiz" açıklama; Lens'in Beşiktaş'la anlaştığı şeklinde yorumlandı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:01
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