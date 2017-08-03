"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Beşiktaş yönetimi dün Negredo'yu renklerine bağlarken, müthiş bir iddia da İngiltere'den geldi.
Beşiktaşlı yetkililer, Lens için Sunderland kulübüyle anlaşmaya varırken; İngiliz ekibinin teknik direktörü Simon Grayson'un yaptığı, "Kim bizimle devam etmek isterse biz onunla yolumuza devam ederiz. Kim istemezse, onlarla yollarımızı ayırıp yeni oyuncularla yola devam ederiz" açıklama; Lens'in Beşiktaş'la anlaştığı şeklinde yorumlandı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:01
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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