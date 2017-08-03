Gökhan Gönül'de ameliyat kararı
Kaval kemiğinde stres kırığı tespit edilen Gökhan Gönül'ün ameliyat olması planlanıyor. Oyuncu, sahalardan 3 ay uzak kalacak.
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül'ün arka adalesinden sakatlandığı, 2 ila 3 ay arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah- beyazlı kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın ardından Gökhan Gönül'ün de sakatlanması moralleri bozdu. Beşiktaş, Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürürken Gökhan Gönül ise dün salonda idman yapmıştı. Milli oyuncunun bugün ameliyat olması bekleniyor.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:19
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Gökhan Gönül'de ameliyat kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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