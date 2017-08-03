Fikret Orman'dan transfer açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferle ilgili soruları yanıtladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Orman, transfer çalışmalarıyla ilgili ser verip sır vermedi.
Lens ile ilgilendiklerini doğrulayan Orman, "Halka açık bir şirketiz. Olaylar netleşmeden açıklama yapamayız." diye konuştu.
Stoper transferi için çalıştıklarını belirten Fikret Orman, "İnşallah stoper transferini de bitireceğiz ama biraz zamana ihtiyacımız var. Sabrın sonu selamettir." ifadelerini kullandı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:27
-
Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 16
Yorum
Rıdvan İdda ediyorum, bir varlık gösteremeyecek. Lens gibi forveti besleyecek adamı gönder sonrada forvet al.Guiza gibi olacak. Umarım yanılırım.
-
Beşiktaş'a 3. torba müjdesi
Toplam 24
Yorum
taraftar beşiktaş 1. torbaya girsin
-
Nevzat Aydın'dan Burak Yılmaz eleştirisi
Toplam 12
Yorum
MSTF 32 33 YAŞINDA DİYORSUN DA BJK KADROSU HEP 32 33 İKİ YILDIRDA ŞAMPİYON. BOŞA YORUM YAPMAYIN. GENÇ TOPCULARLA EN SON ANT. 7 YEMİŞTİK.
Fikret Orman'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.