Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Orman, transfer çalışmalarıyla ilgili ser verip sır vermedi.

Lens ile ilgilendiklerini doğrulayan Orman, "Halka açık bir şirketiz. Olaylar netleşmeden açıklama yapamayız." diye konuştu.

Stoper transferi için çalıştıklarını belirten Fikret Orman, "İnşallah stoper transferini de bitireceğiz ama biraz zamana ihtiyacımız var. Sabrın sonu selamettir." ifadelerini kullandı.