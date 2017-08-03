 Fikret Orman'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fikret Orman'dan transfer açıklaması

    Fikret Orman'dan transfer açıklaması

    Başkanı Fikret Orman, transferle ilgili soruları yanıtladı.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Orman, transfer çalışmalarıyla ilgili ser verip sır vermedi.

    Lens ile ilgilendiklerini doğrulayan Orman, "Halka açık bir şirketiz. Olaylar netleşmeden açıklama yapamayız." diye konuştu.

    Stoper transferi için çalıştıklarını belirten Fikret Orman, "İnşallah stoper transferini de bitireceğiz ama biraz zamana ihtiyacımız var. Sabrın sonu selamettir." ifadelerini kullandı.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:27
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