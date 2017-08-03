 Demba Ba’nın raporu geliyor – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    ’nın raporu geliyor

    <a href="/index/demba-ba?id=a4cb2f27-c989-4ff5-830c-af833c147382" class="" rel="tag">Demba Ba</a>’nın raporu geliyor

    Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra ikinci forvet transferi oluyor.

    Daha önce sakatlandığı ayağında stres kırığı oluşan Senegalli oyuncu, bir süre önce bıçak altına yatmıştı. Geri dönmesi uzun süreceği iddia edilen 'nın raporlarının bugün siyah-beyazlı sağlık heyetine ulaştırılacak. Gelecek raporların olumlu çıkması durumunda Ba'nın transfer edilerek, Negredo ve Cenk Tosun'la beraber 3'üncü forvet olarak kadroda tutulması planlanıyor.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:56
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