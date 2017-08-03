Beşiktaş'tan transfer operasyonu

Stoper için Valencia’dan Abdennour’u listenin ilk sırasına alan Kartal Medel’le söz kesti, Martins İndi ve Mauricio’yu elinde hazır tutuyor

Beşiktaş'ta Negredo transferinin ardından tüm gözler stoper takviyesine çevrilmiş durumda. Beşiktaşlı yetkililer dün öğleden sonra İspanya'ya giderek Valencia'yı yetkililer ile masaya oturdu ve ilk olarak Negredo'nun işini bitirdi. Siyah-beyazlılar hemen ardından da stoper mevkii için adaylardan biri olan Abdennour için de son teklifini yaptı. 27 yaşındaki Tunuslu stoperin de Beşiktaşlı olmasına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlılar bir aksilik olma ihtimaline karşılık üç oyuncuyla da irtibatını kesmiyor.



MEDEL'İN TECRÜBESİ BİLE YETERLİ

Bunlardan birincisi Gary Medel... İnter'in gözden çıkardığı Şili'li futbolcuyla anlaşma sağlandı. Boca Juniors'ın yakından ilgilendiği tecrübeli futbolcu 'direkt Şampiyonlar Ligi' kozuyla kolaylıkla ikna edildi. 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifine 'evet' derken iş kulüplerin anlaşmasına kaldı. İtalyan ekibiyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Gary Medel, sağ ve sol stoperde oynarken, ayrıca ön libero mevkiinde de görev yapıyor.



KARTAL'DAN ÇAĞRI BEKLİYORLAR

İkinci sıradaki isim ise Porto'dan Martins İndi. Geçen sezonu Stoke City'de kiralık geçiren Hollandalı sol stoper Martins Indı için Portekiz ekibinin Beşiktaş'a haber gönderdiği ve anlaşma için Porto'ya davet ettiği bildirildi. Bu arada İtalyan Calciomercato, Lazio ile Beşiktaş'ın Mauricio için anlaşmaya vardığını; Inzaghi'nin Brezilyalı stoperi kadrosunda tutmak istediği fakat AB pasaportu olmadığı için elden çıkarmak zorunda kaldığını yazdı.