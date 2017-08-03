Beşiktaş'tan transfer operasyonu
Stoper için Valencia’dan Abdennour’u listenin ilk sırasına alan Kartal Medel’le söz kesti, Martins İndi ve Mauricio’yu elinde hazır tutuyor
MEDEL'İN TECRÜBESİ BİLE YETERLİ
Bunlardan birincisi Gary Medel... İnter'in gözden çıkardığı Şili'li futbolcuyla anlaşma sağlandı. Boca Juniors'ın yakından ilgilendiği tecrübeli futbolcu 'direkt Şampiyonlar Ligi' kozuyla kolaylıkla ikna edildi. 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifine 'evet' derken iş kulüplerin anlaşmasına kaldı. İtalyan ekibiyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Gary Medel, sağ ve sol stoperde oynarken, ayrıca ön libero mevkiinde de görev yapıyor.
KARTAL'DAN ÇAĞRI BEKLİYORLAR
İkinci sıradaki isim ise Porto'dan Martins İndi. Geçen sezonu Stoke City'de kiralık geçiren Hollandalı sol stoper Martins Indı için Portekiz ekibinin Beşiktaş'a haber gönderdiği ve anlaşma için Porto'ya davet ettiği bildirildi. Bu arada İtalyan Calciomercato, Lazio ile Beşiktaş'ın Mauricio için anlaşmaya vardığını; Inzaghi'nin Brezilyalı stoperi kadrosunda tutmak istediği fakat AB pasaportu olmadığı için elden çıkarmak zorunda kaldığını yazdı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:45
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Beşiktaş'tan transfer operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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