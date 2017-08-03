Beşiktaş'tan Gökhan Gönül açıklaması

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyordu.Siyah Beyazlı kulüp tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Başarılı oyuncumuz Gökhan Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilmiştir. Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından oyuncumuz ameliyat edilmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuzun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması planlanmıştır.Beşiktaş Ailesi olarak Gökhan Gönül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.