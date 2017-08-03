Beşiktaş'tan Gökhan Gönül açıklaması
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ameliyat edildi.
Siyah Beyazlı kulüp tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başarılı oyuncumuz Gökhan Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilmiştir. Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından oyuncumuz ameliyat edilmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuzun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması planlanmıştır.
Beşiktaş Ailesi olarak Gökhan Gönül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:34
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Gomez bombası
Toplam 1
Yorum
Akyuz Wolksburg da yapilacak transferlere gore karar verecegim demis. CL de kupa kaldirabilecek bir takimda oynamak istemis ondan Fener demis haha
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Kadıköy’de yıkılmıyor
Toplam 2
Yorum
Nazmi Ali koç başkan olursa şampiyon oluruz diye düşünüyorum takım önemli oyuncuları rakipler gitti artık bir Alex gibi oyuncular yetebilir degişi
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Kadıköy’de yıkılmıyor
Toplam 2
Yorum
Nazmi Bu sene şampiyon olmamız çok zor bu takım üst düzey yabancı oyuncu lazım rakiplerimiz eskisi gibi zayıf degil eskiden biri var digeri yoktu
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